Биолог Баранова напомнила об опасности микоплазменной пневмонии

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Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.
«В случае микоплазмы самое плохое, что она на самом деле вызывает срывы в астматическое поведение наших клеток в легких. То есть у человека, который получает микоплазменную пневмонию, есть вероятность, что после неё станет больше таких реакций», — добавила в беседе с «Москвой 24» Баранова.
Для того, чтобы избежать болезни, специалист рекомендовала следить за иммунитетом, укрепляя его, а также контролировать здоровье слизистых оболочек, потреблять достаточное количество воды.
А в Санкт-Петербурге несколько школ перевели на дистанционный формат обучения из-за роста заболевания пневмонией у детей.
«При отсутствии ребёнка по заявлению в четверг, пятницу перед каникулами, выход в школу 6 ноября возможен только при наличии справки от врача. Так как инфекционный период данного заболевания (пневмония) около 2 недель. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких», – приводит «Петербургский дневник» сообщения родителям учащихся школ.Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.
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