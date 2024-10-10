Инфекционист Кандоба рассказала, как понять, что у ребёнка коклюш

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В период ОРВИ и осенних заболеваний многие родители сталкиваются с кашлем у своих детей. Если кашель становится длительным и приступообразным, особенно беспокоит ребёнка во время сна, это может быть признаком коклюша. Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.
«Коклюш — бактериальная инфекция, которой можно заразиться воздушно-капельным путем. У заболевания долгий инкубационный период — до 20 дней. При этом начало коклюша схоже с другими симптомами простудных заболеваний. Ребенок начинает кашлять, но сильного подъема температуры нет и чувствует себя хорошо. Через 5-7 дней кашель усиливается, становится приступообразным, особенно во время сна. Причина в возбудителе коклюша — микробе Bordetella pertussis. Он выделяет токсин, который поражает эпителий трахеи и кашлевой центр ЦНС. Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», — рассказала Кандоба.Коклюш опасен тем, что во время спазмов у ребёнка могут возникать задержки дыхания на несколько секунд, что приводит к гипоксии и повреждению головного мозга. В редких случаях может развиться «коклюшная пневмония».
Тяжёлое течение коклюша может привести к летальному исходу.
«Очень опасен коклюш для маленьких детей. У младенцев гипоксия может спровоцировать нарушение сознания вплоть до комы. Поэтому в возрасте до года коклюш лечат в стационарных условиях. В старшем возрасте заболевание может лечиться амбулаторно. Эффективный способ выявить коклюш — сделать посев из зева, а также анализ крови на специфические антитела к возбудителю коклюша Bordetella pertussis. Также информативен общий анализ крови, в котором будет общий лейкоцитоз с относительным лимфоцитозом при нормальной СОЭ», — добавила врач-инфекционист.Лечение будет направлено на устранение симптомов. Антибиотики уже не помогут, поэтому используются противокашлевые препараты.
Важно вовремя сделать ребёнку прививку от коклюша. Национальный календарь профилактических прививок предусматривает трёхкратную вакцинацию с интервалом в 1,5 месяца: в 3, 4,5 и 6 месяцев.
Ревакцинация проводится в 18 месяцев.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Яблокова рассказала о вредных продуктах в рационе питания детей
Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение
Косметолог Нелюбова назвала самые вредные продукты для лица
Дайана Хусинова