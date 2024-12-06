Врач Тамразова рассказала, как избежать сухости кожи в отопительный сезон

Фото: istockphoto / Suzi Media Production
В зимний период из-за отопления и сухого воздуха кожа становится пересушенной, что вызывает зуд, шелушение и неприятные ощущения. Даже горячий душ или ванна могут усугубить ситуацию, смывая естественные защитные масла, сообщает Министерство здравоохранения Московской областию.
«Отопительный сезон — испытание для кожи, которое можно преодолеть, увлажняя воздух в помещении и регулярно используя эмоленты — увлажняющие средства, защищающие эпидермис от сухости», — рассказала врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.
Для успешного решения проблемы и предотвращения возможных осложнений рекомендуется обратиться к дерматологу. Врач определит индивидуальные особенности вашей кожи, подберёт подходящий уход и, если потребуется, назначит лечение, обеспечивая здоровый и привлекательный внешний вид кожи в течение всей зимы.
Записаться на консультацию можно по телефону 122 или через портал «Здоровье» Московской области.
Читайте также:
Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице
Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ
Диетолог раскрыл норму белка в сутки
Дайана Хусинова