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Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость

27 марта 2024, 17:34
Фото: istock/gorchittza2012

Фото: istock/gorchittza2012

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.
«Халва из тахини, орехов или семян подсолнечника богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она полезна как источник энергии и питательных веществ. Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье сердца и снизить воспаление», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

Она добавила, что продукт полезен и пожилым людям, так как содержит клетчатку, полезную для кишечника.


Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что не существует продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом, а также которые нельзя употреблять вместе.

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#врач
#витамины
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Балашихинские врачи спасли замерзавшего в сугробе мужчину от ампутации рук и ног
27 марта 2024, 19:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли пациента от ампутации обмороженных в сугробе кистей и стоп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 47-летнего мужчину с обморожением рук и ног. Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он упал в сугроб и проспал несколько часов. В машине скорой помощи по пути в больницу он пришёл в себя и понял, что не чувствует конечностей. Врачи диагностировали у него самые тяжёлые степени обморожения – третью и четвертую. Верхние и нижние конечности отекли и потемнели. Начался процесс некроза, встал вопрос об ампутации.
«Пациенту была назначена сосудистая терапия и перевязки. 2,5 месяца мы отслеживали динамику изменений кожных покровов. После длительного лечения заметили, что со стоп и кистей начал отторгаться сухой черный струп, под которым оказалась здоровая живая кожа. Однако нам не удалось восстановить жизнеспособность нескольких пальцев на руках и ногах, и их пришлось их ампутировать», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Балашихинской больницы Павел Коваль.
После реабилитации мужчина был выписан на амбулаторное лечение. Как только он полностью восстановится, сможет вернуться к прежней работе в строительной организации.

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#московская область
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Технолог Гучок заявил о пользе плавленых сырков для зубов и волос
27 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/:PicturePartners

Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок заявила о том, что плавленый сыр полезен для зубов, ногтей и волос.
Кроме того, по её словам, продукт обладает стопроцентной усвояемостью.

«Это питательный продукт, полезный для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Это естественный источник белка, нужного для нормального роста и развития мышц. Плавленый сыр лучше всего употреблять за завтраком, он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Этот продукт богат легкоусваиваемым белком. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%», — поделилась в беседе с Газета.ру специалист.

В то же время, она рекомендовала не употреблять, в частности, детям, дешёвые сырные продукты с добавлением различных химических компонентов.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.

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Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость

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#сыр
#продукты
#здоровье
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Стоматолог Тюрякова рекомендовала не чистить зубы сразу после еды
27 марта 2024, 17:24

Фото: istock/artisteer

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.
«При Ph ниже 5.5 из эмали начинают вымываться минералы, она становится рыхлой. Если в этот момент почистить зубы щеткой, на поверхности эмали возникнут трещины и углубления. Поэтому после еды лучше подождать 30 минут, пока слюна не нейтрализует кислоту и не насытит эмаль минералами, а уже после чистить зубы», — объяснила в беседе с «Известиями» Тюрякова.

Кроме того, по её словам здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.

Ранее стоматолог-терапевт Элина Хило заявила, что постоянное использование отбеливающих зубных паст может вызвать повреждение тканей.

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#зубы
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#врач
#здоровье
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300 врачей обсудили в Подмосковье новые подходы к психологической помощи пострадавшим в «Крокусе»
27 марта 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

При чрезвычайных происшествиях важно, чтобы психологическую помощь получили все нуждающиеся в ней. Между тем люди часто пытаются сами пережить случившееся и не догадываются, что им нужна работа со специалистом, заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.
В Доме правительства Московской области врачи-психиатры ведущих профильных больниц Подмосковья и психологи социальной службы обсудили новые подходы в оказании психологической помощи. Всего во встрече участвовали более 300 специалистов.
«Подмосковная психиатрическая служба всегда тесно сотрудничает с ведущими профильными федеральными центрами. Сегодня мы собрались обсудить, как мы можем оказать максимальную психологическую поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их родственникам, если они в ней нуждаются», – сказал Кекелидзе, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Московской области.
В ведомстве добавили, что для пострадавших и их родственников в регионе работает горячая линия. По телефону 7 (498) 602-00-23 можно обратиться за психологической помощью.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу и устроили пожар. Официально известно о 140 погибших, пострадали около 360 человек, в больницах остаются 80. Кроме того, по предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести.

Специалисты МЧС ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. По уголовному делу о теракте задержаны и арестованы четверо его непосредственных исполнителей и столько же предполагаемых пособников.

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#подмосковье
#московская область
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#крокус сити холл
#помощь
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Нутрициолог Барзаева заявила о мифе о плохо сочетающейся пище
27 марта 2024, 16:12

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что не существует продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом, а также которые нельзя употреблять вместе.
По её словам, исключения составляет лишь индивидуальная непереносимость каких-либо комбинаций пищи.

«Согласно раздельному питанию, сочетание быстро перевариваемой пищи с медленно перевариваемой вызывает «затор» в ЖКТ, что приводит к гниению. На самом деле в толстой кишке триллионы бактерий, ферментирующие непереваренные углеводы, высвобождающие полезные кислоты и участвующие в синтезе витаминов. Это взаимовыгодное сотрудничество», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Барзаева.

До этого специалисты отметили, что киви, помимо пользы, может принести и значительный вред организму. Так, в этом тропическом фрукте может вызвать аллергическую реакцию. Кроме этого, как пишет Общественная Служба Новостей, в продукте содержится большое количество кислот, которые могут повредить зубную эмаль, а также оказать негативное влияние на пищеварительную систему. Эксперты не рекомендуют есть киви в период обострения проблем с ЖКТ.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.

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#вред
#питание
#фрукты
#здоровье
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Строительная готовность поликлиники в Котельниках достигла 50%
27 марта 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 400 посещений за одну смену, строят на Кузьминской улице в Котельниках, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обустраивают фасад и внутренние помещения, монтируют инженерные сети. На прилегающей территории начали асфальтировать проезды и устраивать тротуар», — говорится в сообщении.
Общая площадь нового медучреждения составит более 12 с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Отмечается, что в новой поликлинике будет установлен компьютерный томограф, кроме того, там будет работать своя клиническая лаборатория, где будут выполнять все необходимые исследования.

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#котельники
#поликлиника
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Женщина сбросила 53 кг за два года благодаря простым продуктам
44-летняя женщина похудела на 53 килограмма за два года благодаря супу и кефиру
27 марта 2024, 12:43

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

44-летняя Рейчел Даун смогла похудеть на 53 килограмма за два года после беременности благодаря бульону и кефиру. Ее слова передаёт Daily Star.
В 2016 году после вторых родов Даун весила 96 кг. При этом полной она была и до беременностей. По её словам, она очень переживала из-за лишнего веса и всё время пыталась похудеть. Однако результата это не принесло.

В какой-то момент женщина поняла, что суп на мясном бульоне и кефир помогают быстро сбросить вес. Тогда она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами. Туда она добавляла семена киноа, авокадо, орехи или кокос. При этом вместе с кефиром она ела сухофрукты. Соблюдая подобную диету Даун смогла за 2,5 месяца похудеть на 16 кг. В итоге за два года она похудела на 53 кг.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем в молодости. Продолжаю есть бульон с натуральными продуктами и кефир. Мои кожа, ногти и волосы выглядят просто потрясающие, и пищеварение отличное», — похвасталась Даун.

Также она организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и стала владелицей двух компаний по выпуску продуктов для людей и собак.

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В Подмосковье врачи спасли пациента от деформации лица из-за заложенного носа
27 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/peakSTOCK

23-летнему пациенту с тяжёлой патологией гайморовых пазух, грозящей деформацией лицевой части черепа, помогли врачи Подольской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Молодой человек поступил в больницу с жалобами на заложенность носа и боли под глазами. Исследование выявило у пациента двусторонний синдром немого верхнечелюстного синуса. При этой редко встречающейся патологии гайморовы пазухи уменьшаются и возникает отрицательное давление, не позволяющее сделать вдох. При длительном развитии патология деформирует лицо: область под глазами меняется и глаза опускаются. Причиной патологии стали хронические проблемы с носовым дыханием», — говорится в сообщении.
Пациенту была проведена операция: при помощи видеоэндоскопа врачи вскрыли обе гайморовы пазухи и расширили отверствия, соединяющие их с носом. Операция усложнялась тем, что из-за патологии стенки гайморовых пазух были плотно прижаты к глазницам. Несмотря на трудности, операция прошла успешно.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#подольск
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#здравоохранение
#операция
#врачи
#минздрав мо
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Названы любимые продукты россиян, способствующие развитию рака кишечника на 40-70%
Врач Балкаров: употребление фастфуда и алкоголя грозит развитием рака кишечника
27 марта 2024, 09:35

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Врач-онкохирург Беслан Балкаров назвал продукты, которые повышают риск развития рака кишечника.
Онколог в беседе с «Известиями» предупредил, что чрезмерное употребление фастфуда, жареных продуктов с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски онкологии кишечника до 40%. Это особенно касается тех, кто ежедневно на протяжение многих лет годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса

Также на развитие онкологии влияет употребление крепкого алкоголя и курение. Доказано, что выкуривание 40 сигарет в сутки повышает риск развития онкологического процесса на 50%, а употребление крепких спиртных напитков более 50 г в сутки на постоянной основе повышает риски на 70%.

Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего стартует от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет.

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