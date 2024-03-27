Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.
«Халва из тахини, орехов или семян подсолнечника богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она полезна как источник энергии и питательных веществ. Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье сердца и снизить воспаление», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.
Она добавила, что продукт полезен и пожилым людям, так как содержит клетчатку, полезную для кишечника.
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