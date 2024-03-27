Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость

При чрезвычайных происшествиях важно, чтобы психологическую помощь получили все нуждающиеся в ней. Между тем люди часто пытаются сами пережить случившееся и не догадываются, что им нужна работа со специалистом, заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.