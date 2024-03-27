Названы любимые продукты россиян, способствующие развитию рака кишечника на 40-70%

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Врач-онкохирург Беслан Балкаров назвал продукты, которые повышают риск развития рака кишечника.
Онколог в беседе с «Известиями» предупредил, что чрезмерное употребление фастфуда, жареных продуктов с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски онкологии кишечника до 40%. Это особенно касается тех, кто ежедневно на протяжение многих лет годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса
Также на развитие онкологии влияет употребление крепкого алкоголя и курение. Доказано, что выкуривание 40 сигарет в сутки повышает риск развития онкологического процесса на 50%, а употребление крепких спиртных напитков более 50 г в сутки на постоянной основе повышает риски на 70%.
Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего стартует от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет.
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Также на развитие онкологии влияет употребление крепкого алкоголя и курение. Доказано, что выкуривание 40 сигарет в сутки повышает риск развития онкологического процесса на 50%, а употребление крепких спиртных напитков более 50 г в сутки на постоянной основе повышает риски на 70%.
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Алина Юрчак