Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза

Отучить детей от привычки проводить слишком много времени с планшетом или смартфоном можно только собственным примером. Такое мнение высказала врач-педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро. Она рассказала, как помочь ребёнку преодолеть зависимость от электронных устройств.