Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза

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В Европе обнаружена вспышка высоколетального орнитоза, унесшая жизни уже 4 из 23 зараженных людей. Специалисты утверждают, что в Дании распространяется особо агрессивная птичья хламидия, ставшая причиной смертей и тяжелых случаев. О том, почему так произошло, рассказал порталу Медздрав.Инфо заслуженный терапевт России, профессор Павел Воробьёв.
По его словам, орнитоз всегда присутствует среди инфекций, его разносчиками являются не только попугаи, но и голуби. Болезнь часто протекает легко и не диагностируется, но в редких случаях развивается воспаление легких и диссеминированное внутрисосудистое кровотечение (ДВС-синдром).
Орнитоз успешно лечится антибиотиками тетрациклинового ряда, но принимать их необходимо длительное время. Гораздо более серьезное лечение требуется при развитии ДВС-синдрома, который представляет собой сбой в системе свертывания крови — здесь нужны прямые антикоагулянты, переливания крови, плазмаферез и переливания свежезамороженной плазмы.
В целом, как отметил доктор Воробьёв, диагностика орнитоза обычно достаточно трудна, так как схожа с другими респираторными заболеваниями, и часто приходится ориентироваться на контакты пациента с птицами и последующие анализы.
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Орнитоз успешно лечится антибиотиками тетрациклинового ряда, но принимать их необходимо длительное время. Гораздо более серьезное лечение требуется при развитии ДВС-синдрома, который представляет собой сбой в системе свертывания крови — здесь нужны прямые антикоагулянты, переливания крови, плазмаферез и переливания свежезамороженной плазмы.
«Так что массовые смерти от орнитоза россиянам не грозят. Они никому не грозят, так как это обычная привычная инфекция. Просто необходимо правильное и своевременное лечение», — заключил терапевт.Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, что новый вирус из Великобритании опасен способностью к мутациям и устойчивостью к антибиотикам и лекарственным средствам. Однако в России, по его словам, из-за давнишнего присутствия в России научились справляться с такого рода болезнью с помощью препаратов усовершенствованных видов.
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