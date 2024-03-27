Нутрициолог Барзаева заявила о мифе о плохо сочетающейся пище

Фото: istockphoto.com/undefined undefined
Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что не существует продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом, а также которые нельзя употреблять вместе.
По её словам, исключения составляет лишь индивидуальная непереносимость каких-либо комбинаций пищи.
До этого специалисты отметили, что киви, помимо пользы, может принести и значительный вред организму. Так, в этом тропическом фрукте может вызвать аллергическую реакцию. Кроме этого, как пишет Общественная Служба Новостей, в продукте содержится большое количество кислот, которые могут повредить зубную эмаль, а также оказать негативное влияние на пищеварительную систему. Эксперты не рекомендуют есть киви в период обострения проблем с ЖКТ.
Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
Читайте также:
Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг
Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении
Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
«Согласно раздельному питанию, сочетание быстро перевариваемой пищи с медленно перевариваемой вызывает «затор» в ЖКТ, что приводит к гниению. На самом деле в толстой кишке триллионы бактерий, ферментирующие непереваренные углеводы, высвобождающие полезные кислоты и участвующие в синтезе витаминов. Это взаимовыгодное сотрудничество», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Барзаева.
Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
Читайте также:
Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг
Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении
Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
Мелисса Тимофеева