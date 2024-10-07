Биолог Лялина назвала неожиданную пользу кофе с кардамоном

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что добавление кардамона в кофе усиливает полезные свойства напитка, благодаря чему он способен даже помочь избежать образования камней в почках.
«Кофе с кардамоном имеет нейтрализующий эффект для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, и может использоваться как профилактическое средство от гипертензии. Кардамон снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, нормализует нервную возбудимость, укрепляет иммунитет, предупреждает образование камней в почках и способствует обеззараживанию слизистых оболочек», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.
Людям, страдающим мигренью и низким давлением, допустимо пить кофе с лимоном, отметила специалист.
Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.
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