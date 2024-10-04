Назван суперпродукт для здоровья сердца и сосудов

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.
«Причина популярности миндаля — суперполезность семян, их традиционно называют орехами для сердечной мышцы человека. Миндаль — источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и других, калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора», — пояснил в беседе с NEWS.ru Созыкин.
По его словам, этот продукт способен даже снизить риски смертности при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее учёные из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров провели исследование и выяснили, что природное соединение ресвератрол, содержащееся в виноградной кожуре и косточках, помогает бороться с последствиями хронического стресса.
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Мелисса Тимофеева