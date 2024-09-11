Биолог Лялина заявила о серьёзной опасности лимонадов

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что магазинные лимонады из-за содержания сахарина и бензоата натрия могут вызвать такие серьёзные заболевания, как ожирение и сахарный диабет.
«Лимонад, особенно промышленный, вреден для человека. В нём много сахара, а это угроза диабета второго типа и болезней сердца и сосудов, ожирения. Могут быть канцерогены: сахарозаменитель сахарин и бензоат натрия. Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям энергии и настроения, увеличивает риск развития инсулинорезистентности», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Лялина.Кроме этого, по её словам, чрезмерное потребление таких напитков вызывает старение клеток, а также снижает адекватность реакции организма на стресс.
Ранее Ирина Лялина заявляла, что свекольник полезен для печени, ЖКТ.
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