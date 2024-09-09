Биолог Лялина назвала неожиданную пользу свекольника

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что свекольник полезен для печени, ЖКТ.
Также блюдо полезно для нервной системы.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.
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«Основа свекольника — свекла. Она богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ. Препятствует анемии», — добаивла в беседе с NEWS.ru Лялина.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.
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Мелисса Тимофеева