Перечислены ягоды, которые спасут от замерзания руки

«Прививка не опасна и не вызывает осложнений. В редких случаях может проявляться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня или небольшое повышение температуры. Если привитой ребенок заразится гриппом, то болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений», - рассказал врач-эпидимиолог МОЦОМДа Николай Лищук.