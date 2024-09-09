Перечислены ягоды, которые спасут от замерзания руки

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.
Он пояснил, что последнее ведёт к тому, что у человека часто мёрзнут руки. Соответственно, для борьбы с проблемами с капиллярами помогают вишня и черешня.
Также эти ягоды полезны людям, страдающим от гипертонии.
Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.
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«Зимой у многих людей начинают мерзнуть руки без перчаток, даже при низких положительных температурах. Это говорит о проблеме с капиллярами. Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет капилляры и снимает эту проблему», — пояснил в беседе с NEWS.ru Наполов.
Также эти ягоды полезны людям, страдающим от гипертонии.
Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.
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Мелисса Тимофеева