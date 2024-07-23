Биолог Лялина заявила об опасности злоупотребления малосольными огурцами

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Всему виной высокое содержание соли в продукте, утверждает эксперт.
Она добавила, что продукт может вызвать проблемы с ЖКТ. По её словам, к малосольным огурцам стоит с осторожностью относится беременным и кормящим мамам, а также тем, кто страдает от задержки жидкости в организме.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявляла, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
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«Основной недостаток малосольных огурцов — высокое содержание соли. Натрий задерживает воду в организме, что может привести к различным отекам, повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с NEWS.ru Лялина.
Она добавила, что продукт может вызвать проблемы с ЖКТ. По её словам, к малосольным огурцам стоит с осторожностью относится беременным и кормящим мамам, а также тем, кто страдает от задержки жидкости в организме.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявляла, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
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Мелисса Тимофеева