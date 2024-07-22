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Диетолог Микитюк раскрыла, кому противопоказана редька

Диетолог Микитюк не рекомендовала овощ недавно перенесшим инфаркт
22 июля 2024, 18:51
Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
«Редьку нельзя употреблять больным подагрой, при проблемах с почками и печенью, а также тем, кто недавно перенес инфаркт», — отметила в беседе с NEWS.ru Микитюк.

Вместе с тем специалист заявила, что овощ сам по себе является очень полезным. Так, он содержит минеральные соли натрия, йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины С, РР, В, В6, В2. Редька обладает антибактериальными свойствами, способствует активному пищеварению, выводит холестерин, яды и токсины.



Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.

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#питание
Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты
Диетолог Мещерякова не рекомендовала ужинать бобовыми и некоторыми видами мяса
22 июля 2024, 19:16

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.
«Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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#продукты
#диетолог
#здоровье
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Врач Уляков развеял основные мифы о мозге человека
22 июля 2024, 18:44

Врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков заявил, что мифами о человеческом мозге являются такие утверждения, как т, что этот орган используется нами всего на 10%, а также что у мужчин и женщин он различен.
Также врач назвал неправдой то, что мозг отдыхает ночью, не болит, растёт лишь до 18 лет. Мифом является и информация о том, что склонность к точным наукам или творчеству будет определяться тем, какое полушарие мозга более развито. Врач пояснил, что лба полушария одновременно вовлечены в работу мозга и не существуют одно без другого.

«Размер мозга никак не влияет на умственные способности человека, если речь не идет о патологии: слишком большом или маленьком головном мозге у взрослого человека. Несмотря на разницу в интеллектуальных способностях, с мозгом современного человека по размерам был сопоставим мозг Homo Sapiens, которые жили в Африке порядка двухсот тысяч лет назад», — добавил в беседе с Газета.ру Уляков.

Ранее главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг.

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#нарколог
#информация
#здоровье
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Участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 650 жителей Подмосковья
22 июля 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

34 подмосковных парка охватила в минувшие выходные акция «Проверь своё здоровье в парке». Участниками стали более 650 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Акцию проводили в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» уже третий год подряд. Видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета – более 5,5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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Мытищинские врачи извлекли из кишечника школьницы упаковочную плёнку
22 июля 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Мытищинской больницы спасли девочку-подростка, съевшую воздушно-пузырьковую плёнку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское травматологическое отделение стационара поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования у неё выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило нарушение целостности органа. Было решено срочно оперировать пациентку.
«То, с чем мы столкнулись, даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой плёнки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили повреждённую часть тонкой кишки и затем восстановили её. Операция прошла успешно. Теперь пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», – рассказал заведующий детским травматологическим отделением больницы Владислав Смирнов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, врачам случалось находить во внутренних органах детей разные инородные тела – волосы, скрепки, шарики. Но такое случилось впервые. Когда пациентка пришла в сознание, её спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла».

Желание человека есть несъедобное носит название «пикацизм». Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками.

Причины пикацизма у детей и подростков могут быть разными – от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, заключили в ведомстве.

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Подмосковная санитарная авиация перевезла в этом году более 400 пациентов
22 июля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации Подмосковья с начала года совершили 423 вылета – на 33 больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Санитарная авиация используется В Московской области для медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также перевозки пациентов из одной больницы в другую.
«Вертолётам не важны пробки или расстояние до нужной больницы – эвакуация пациента проходит максимально быстро. К тому же благодаря системе «Ночной старт» вылеты возможны и в тёмное время. С начала года вертолёты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью санавиации перевезены 411 пациентов, в том числе 276 детей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Они следят за состоянием пациента в течение перелёта и при необходимости помогают, применяя современное медицинское оборудование, которым оснащены вертолёты.

Как отметили в министерстве, в основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#минздрав мо
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#перевозки
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#подмосковье
#московская область
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Врач предупредил о разрушительных последствиях употребления алкоголя перед сном
Психиатр Титков: употребление вечером алкоголя повышает риск храпа и апноэ во сне
22 июля 2024, 02:34

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Употребление алкоголя в вечернее время снижает качество сна, заявил кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям Европейского медицинского центра (ЕМС) в интервью «Ленте.ру».
По словам доктора, алкоголь обладает седативным эффектом, но он длится непродолжительное время. Поэтому употребление алкоголя вечером часто приводит к пробуждению людей ночью. При этом сон становится фрагментарным и некачественным, поскольку алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна, добавил специалист.

Еще один побочный эффект привычки пить перед сном – чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это повышает риск возникновения храпа и апноэ во время сна, добавил психиатр.

«Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон», – заявил собеседник издания.

Титков отметил, что распространенное мнение, будто алкоголь помогает заснуть, связано с быстрым наступлением сонливости после нескольких бокалов. Однако это ложное представление об улучшении качества сна не имеет ничего общего с реальностью.

«На самом деле на смену седативному эффекту алкоголя быстро приходят нарушения сна из-за процесса усвоения спиртных напитков в организме», – отметил врач.

Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развенчал широко распространенный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует конкретного алкогольного напитка или количества, которое было бы безопасно для мужской фертильности и потенции.

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#алкоголь
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#сон
#врач
#психиатр
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Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила в РФ единичны
21 июля 2024, 14:57

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Случаи лихорадки Западного Нила в РФ являются единичными. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорится в релизе.

Известно, что в Израиле за текущий год зафиксирован рекорд по заболеваемости за четверть века. Там заразились уже 440 человек, из которых умерло 32 человека. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, в частности, Вьетнаме, Египте, Таиланде, Индии и других. Примерно, у 70-80% пациентов она протекает без симптомов, у остальных может быть повышенная температура, головная боль, диарея и прочая симптоматика.

Заражение происходит через кровососущих насекомых, источником инфекции может быть ворона или голубь. Рекомендуется пользоваться средствами для отпугивания насекомых.

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В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ
#россия
#болезни
#новости
#роспотребнадзор
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В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ
20 июля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/jarun011

Заболеваемость листериозом в России на протяжении последних лет находится на крайне низком уровне. Речь идёт буквально о единичных случаях.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее появилась информация, что в Канаде, а затем и в США объявлена вспышка листериоза. В США она охватила уже 12 штатов вдоль всего Восточного побережья и на Среднем Западе. Болезнь уже унесла жизни двух человек, ещё около трёх десятков госпитализированы.

В России благодаря системе проводимых санитарно-профилактических мероприятий заболеваемость листериозом в последние годы находится на очень низком уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. Она составляет в среднем исчислении 0,07 заболевших на 100 тысяч населения.

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#роспотребнадзор
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Офтальмолог Редько рассказала, что делать, если малышу в глаза попал песок
19 июля 2024, 22:24

Фото: iStock / tatyana_tomsickova

Детские игры в песочнице иногда заканчиваются попаданием песка в глаза. Однако не всегда можно понять, насколько серьёзна проблема.
Прежде всего, нужно попросить ребёнка не трогать и не тереть глаза, сообщила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
«Если можно, заведите малыша домой и вымойте ему руки, так как он всё равно будет лезть ими в глаза. Попросите ребёнка откинуть голову назад и осторожно откройте глаз, в который попал песок. Закапайте туда несколько капель физраствора или обычной воды из-под крана. Попросите ребёнка поморгать. Затем умойте ему глаза и лицо под проточной водой», – посоветовала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Она также предостерегла от попыток удалить песок из глаза ребёнка языком, пальцами, ватными дисками, ушными палочками.
«Если вы промыли глаза и убрали песчинки, но ребёнок продолжает испытывать боль, либо есть покраснение или даже гной, то необходимо обратиться к врачу. Возможно, травмирована роговая оболочка глаза или туда попала инфекция», – добавила офтальмолог.
В целом же попадание песка в глаза не является неотложным случаем. Можно самостоятельно помочь ребёнку, промыв глаза. Травма или ссадина на роговице тоже не является чем-то опасным и проходит в течение одного – трёх дней.

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