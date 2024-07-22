Диетолог Микитюк раскрыла, кому противопоказана редька

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Диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
«Редьку нельзя употреблять больным подагрой, при проблемах с почками и печенью, а также тем, кто недавно перенес инфаркт», — отметила в беседе с NEWS.ru Микитюк.
Вместе с тем специалист заявила, что овощ сам по себе является очень полезным. Так, он содержит минеральные соли натрия, йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины С, РР, В, В6, В2. Редька обладает антибактериальными свойствами, способствует активному пищеварению, выводит холестерин, яды и токсины.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.
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