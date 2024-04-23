Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака

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Некоторые продукты могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствовать их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
«Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала эксперт.Как утверждает Мальцева, существуют и продукты, способные «разбудить» гены и спровоцировать развитие раковых заболеваний. Раньше таким продуктами были, к примеру, ядовитые ягоды. В настоящее время мы их не употребляем, однако едим фаст-фуд, получая переизбыток простых сахаров.
Мальцева подчеркнула, что для генов человека это чужеродные продукты, а все чужеродное для человеческого организма запускает активность генов, повышающих уровень воспаления.
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