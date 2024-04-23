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Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака

Генетик Мальцева: риск развития рака снижают морковь, апельсины и зелень
23 апреля 2024, 05:11
Фото: istock / Sarsmis

Фото: istock / Sarsmis

Некоторые продукты могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствовать их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
«Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала эксперт.
Как утверждает Мальцева, существуют и продукты, способные «разбудить» гены и спровоцировать развитие раковых заболеваний. Раньше таким продуктами были, к примеру, ядовитые ягоды. В настоящее время мы их не употребляем, однако едим фаст-фуд, получая переизбыток простых сахаров.



Мальцева подчеркнула, что для генов человека это чужеродные продукты, а все чужеродное для человеческого организма запускает активность генов, повышающих уровень воспаления.

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#фрукты
#питание
#рак
Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака
22 апреля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Arx0nt

Завтрак — это не просто первый приём пищи на протяжении дня. Это ключевой момент, своеобразный старт, определяющий физическое и эмоциональное состояние человека на протяжении последующих часов.
Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказала, насколько важно уделять особое внимание завтраку — этому утреннему ритуалу, задающему тон всему дню.

Специалист назвала утренний приём пищи основой, фундаментом правильного питания. Именно благодаря завтраку человек восстанавливает энергию и запускает метаболизм после ночного голодания. Поэтому так важно, чтобы завтрак был питательным и разнообразным, подчеркнула Журавлёва. По её словам, такой завтрак поможет лучше контролировать чувство голода и избежать вредных перекусов в течение дня.

По словам диетолога, следует решительно отказаться от кофе и сахара на завтрак. Это приводит к резкому перепаду уровня сахара в крови. Бодрость будет ощущаться лишь короткое время, а чувство насыщения быстро уйдёт.

Перед завтраком полезно выпить стакан тёплой воды, так как во время сна уменьшается объём жидкости в организме, что отрицательно сказывается на артериальном давлении. Утренний приём пищи должен быть плотным, содержать протеины, углеводы, клетчатку и полезные жиры, чтобы обеспечить организм энергией на весь день.

В утреннее меню следует включать творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды. Не следует переедать с утра, так как это вызовет чувство апатии, а вся энергия уйдёт на переваривание пищи, заключила диетолог.

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Современная онкология: как контролировать развитие заболевания
22 апреля 2024, 17:50

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Возникновение злокачественных образований на сегодняшний день является острой проблемой. Современная онкология – одно из самых активно развивающихся направлений в медицине.
Основной причиной появления онкологии является отсутствие должного медицинского обследования, из-за которого поздно выявляется заболевание, сообщает Общественная Служба Новостей.

Для предотвращения и профилактики онкологии следует ограничить нахождение под воздействием солнца.

«Загар сильно влияет на кожу. Меланома – самый коварный рак кожи, который часто приводит к смерти. При каждом выходе на солнце обязательно нужно использовать специальные средства, которые помогут осмаливать воздействие солнечных лучей на кожу. Также важно обращать внимание на веснушки и родинки на своем теле, так как они также изменяются при появлении заболевания», — отметили в ведомстве.

Также необходимо регулярно посещать профильных специалистов и проходить обследования молочной железы, легких, кишечника и щитовидной железы — эти органы в первую очередь подвергаются появлению злокачественных нообразований и развитию онкологии.

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#онкология
#профилактика
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Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка
Хирург Умнов: Употребление шашлыка из магазина чревато тромбами и язвами
22 апреля 2024, 15:51

Фото: istockphoto/Oksana Starostina

Люди часто предпочитают приобретать готовый шашлык в маринаде в магазине, так как приготовить его самому бывает непросто. Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, что употребление такого продукта может быть небезопасным.
В разговоре с изданием NEWS.ru специалист заметил, что таким шашлыком легко можно отравиться. Дело в своеобразности компонентов магазинного маринада, а также в том, что само мясо может быть «второй и последующей» свежести. Врач рассказал, что при минимальном несоблюдении условий хранения мясо в магазине может испортиться. Чтобы скрыть следы распада в продукте производители могут добавлять в маринад множество совсем не полезных компонентов: от килограммов соли и литров уксуса до стабилизаторов, красителей, консервантов и другой вредной химии.

Доктор Умнов сообщил, что мясо, приготовленное в таком маринаде, опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита. Хирург также добавил, что человек после употребления в пищу такого шашлыка может привести к большой потере жидкости, что повышает риск гипертонического криза и тромбообразования. Кроме того, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, что способно привести к тяжёлым отравлениям и развитию сердечной и почечной недостаточности, заключил специалист.

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#шашлык
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Подмосковье примет участие в форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге
22 апреля 2024, 14:56

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге состоится форум «Здоровое общество» по поддержке социальных проектов и инициатив в здравоохранении. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.
Форум пройдет с 17 по 18 июля в в Таврическом дворце.

«На форуме в целях развития взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между странами БРИКС и СНГ в области здравоохранения,будет организована специализированная выставка, в рамках которой ключевым игрокам сферы здравоохранения и регионам России будет предоставлена уникальная возможность презентовать общественно-значимые инновационные проекты и продемонстрировать соотечественникам и официальным иностранным делегациям новейшие достижения в области медицины и здравоохранения, обменяться передовым опытом и обсудить актуальные мировые тенденции в области охраны здоровья, стратегии противостояния угрозам глобальных вызовов современности и переход к персонализированной медицине», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в мероприятии примут участие Россия, страны СНГ и БРИКС для развития высоких технологий и фармацевтической отрасли.

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#подмосковье
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Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции
22 апреля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Выездную донорскую акцию провели во дворце культуры «Октябрь» в Дубне 22 апреля, участие в ней принял глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня, как и все дубненцы, которые участвуют в акции, тоже сдаю кровь. Совсем недавно в нашей стране произошли события, которые показали, что наше общество консолидировано и каждый готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому сегодня я здесь», — сказал Тихомиров.
Акция была приурочена ко Всероссийскому дню донора, который отмечается 20 апреля. По завершении акции Максим Тихомиров поблагодарил всех участников и вручил грамоты почётным донорам округа.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года донорскую кровь сдали около 30 тысяч человек, причём 6 тысяч из них стали донорами впервые.

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#дубна
#донор
#донорская кровь
#максим тихомиров
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Уролог назвал овощ, резко повышающий либидо у мужчин
Уролог Асаханов: сырая свекла или ее сок резко повышают мужскую потенцию
22 апреля 2024, 11:56

Фото: istock / grinvalds

Сырая свекла и ее сок положительно влияют на мужскую потенцию. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru врач-уролог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Загид Асаханов.
По его мнению, эффект благоприятен исключительно для свежих овощей: соков, смузи и салатов, так как при тепловой обработке они утрачивают свою ценность.

Он отметил, что первичное увеличение либидо обусловлено наличием полезных нитратов, которые характерны для этого овоща. Попав в организм, они превращаются в оксид азота, способствующий улучшению кровообращения.

Кроме того, свекла содержит высокий уровень бора, который способствует повышению уровня эстрадиола и свободного тестостерона, прямо влияющих на сексуальное влечение человека.

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#качество
#врач
#сок
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Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память
Эндокринолог Павлова: фастфуд может привести к потере памяти
20 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/ValentynVolkov

Частое употребление фастфуда и выпечки может привести к необратимой потере памяти. Такое заявление сделала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что учёным удалось выявить влияние фастфуда, сладостей и выпечки на память. Так, проблемы с запоминанием возникают у людей, которые в подростковом возрасте злоупотребляли вредной пищей.

Такая еда снижает уровень ацетилхолила – нейромедиатора, который ответственен за обучение, концентрацию внимания и возбуждение.

Павлова подчеркнула, что проблемы с памятью у таких людей не решатся, даже если в зрелом возрасте они будут придерживаться правильного питания.

Однако врач уточнила, что эксперимент проводился учёными на крысах. Но в науке уже неоднократно наблюдалось, что происходящее с животными во время испытаний затем фиксировалось и у людей.

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#врач
#здоровье
#питание
#память
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В Подмосковье беременных учат снижать боль во время родов без медикаментов
19 апреля 2024, 23:01

Фото: Istockphoto / Antonio_Diaz

В Московском областном перинатальном центре проводят занятия для беременных «Техники немедикаментозного обезболивания родов», рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Занятия ведёт штатная доула Анастасия Турей.
Всего в учреждении работают три профессиональные помощницы в родах. Эти специалисты обеспечивают непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку беременных до, во время и после родов.
«Задача доулы – поддержать женщину, окружить заботой и дать всю необходимую информацию. Она помогает женщине правильно дышать во время схваток, массирует спину, показывает упражнения для снижения боли. Доула может принести воду, поддержать роженицу психологически. Это верная подруга в процессе рождения ребёнка. Она имеет все необходимые профессиональные навыки для того, чтобы роды прошли мягче и спокойнее», – рассказала Турей.
Встречи с доулами проходят в МОПЦ каждый четверг. Беременные могут задать все интересующие их вопросы. Доулы делятся специальными техниками дыхания, которые снижают тревожность и помогают уменьшить боль.

Следующее занятие для будущих мам пройдёт 8 мая в 14:00.

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#здравоохранение
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Подмосковный нарколог Холдин перечислил, кому нельзя конфеты с алкоголем
19 апреля 2024, 21:06

Фото: Istockphoto / Moussa81

Употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несёт для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, негативно воздействуя на поджелудочную железу и печень. Лакомства с алкоголем категорически не рекомендуется давать детям. Даже одна такая сладость может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания. Кроме того, есть риск формирования привычки к запаху и вкусу спиртного с самого детства», – сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он добавил, что страдающим зависимостью от спиртного необходимо воздерживаться от таких конфет, чтобы избежать возможного срыва. Избегать их рекомендуется и водителям, поскольку алкотестер может зафиксировать превышение уровня алкоголя в крови.

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#минздрав мо
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