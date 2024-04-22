Современная онкология: как контролировать развитие заболевания

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Возникновение злокачественных образований на сегодняшний день является острой проблемой. Современная онкология – одно из самых активно развивающихся направлений в медицине.
Основной причиной появления онкологии является отсутствие должного медицинского обследования, из-за которого поздно выявляется заболевание, сообщает Общественная Служба новостей.
Для предотвращения и профилактики онкологии следует ограничить нахождение под воздействием солнца.
Также необходимо регулярно посещать профильных специалистов и проходить обследования молочной железы, легких, кишечника и щитовидной железы — эти органы в первую очередь подвергаются появлению злокачественных нообразований и развитию онкологии.
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Для предотвращения и профилактики онкологии следует ограничить нахождение под воздействием солнца.
«Загар сильно влияет на кожу. Меланома – самый коварный рак кожи, который часто приводит к смерти. При каждом выходе на солнце обязательно нужно использовать специальные средства, которые помогут осмаливать воздействие солнечных лучей на кожу. Также важно обращать внимание на веснушки и родинки на своем теле, так как они также изменяются при появлении заболевания», — отметили в ведомстве.
Также необходимо регулярно посещать профильных специалистов и проходить обследования молочной железы, легких, кишечника и щитовидной железы — эти органы в первую очередь подвергаются появлению злокачественных нообразований и развитию онкологии.
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Мира Полтева