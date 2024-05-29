Россиянам назвали эффективные методы защиты от тополиного пуха

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Заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова заявила, что спастись от тополиного пуха аллергикам могут помочь медицинские маски и солнечные очки.
«Вернувшись с улицы, нужно промыть их и нос проточной водой или физраствором. Можно принять душ, чтобы смыть пыльцу, которая оседает на волосах. Также лучше снять одежду, в которой вы были на улице, потому что там тоже остаются частички злаковых трав», — отметила в беседе с «Москвой 24» Бобрикова.
В врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов говорил о том, что негативное влияние на иммунную систему человека оказывает не сама жара, а резкие перепады температур.
«Влияет не привычная температура, а резкие изменения. Было холодно, а потом резко стало жарко. Человек тратит время на адаптацию и силы. И эта адаптация может проявляться в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.
Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что сон в жару может снижать иммунитет.
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