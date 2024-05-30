Педиатр Одинаева рассказала, как защитить ребенка от солнечного удара

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как защитить ребенка от жары и солнечного удара. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области до конца недели ожидается сильная жара до +30°C.
Специалист подчеркнула, что во время жаркой погоды стоит убрать из рациона жирную и тяжелую пищу, мучные изделия и сладкое.
Если вдруг ребенку всё-таки стало плохо, то следует сразу же обратиться за медицинской помощью.
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«В жару стоит ограничить пребывание ребенка на улице и снизить физические нагрузки. Не допускайте нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами, поэтому откажитесь от игр на дворовых детских площадках с пластиковыми, раскаленными от зноя горками. Чем младше ребенок, тем быстрее он перегревается на солнце. От долгих поездок на дачу тоже стоит воздержаться», — отметила Нисо Одинаева.
Специалист подчеркнула, что во время жаркой погоды стоит убрать из рациона жирную и тяжелую пищу, мучные изделия и сладкое.
«В рацион лучше добавить больше фруктов и овощей. Перекусить можно творогом. А блюда из мяса употреблять не в обед, а на ужин, когда спадает жара. Во время зноя вообще правильнее перенести основной прием пищи на вечер. И, конечно, следите за свежестью продуктов и сроком их годности — при жаркой погоде продукты портятся быстрее, особенно это касается молочки», — добавила педиатр.
Если вдруг ребенку всё-таки стало плохо, то следует сразу же обратиться за медицинской помощью.
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Мира Полтева