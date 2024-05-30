Педиатр Одинаева рассказала, как защитить ребенка от солнечного удара

По мнению психотерапевтов Аманды Мейджор и Кэролайн Пламер, отказ от интима не делает женщин одинокими, а позволяет им управлять своей жизнью и расставлять комфортные для них границы в общении с мужчинами. О пользе осознанного женского воздержания эксперты рассказали в разговоре с изданием Refinery29.