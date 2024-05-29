Врач Шемякина раскрыла, как сладкоежкам минимизировать кариес

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Стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.
Она отметила, что также можно провести дополнительную чистку зубов после сладкого.
По её словам, для здоровой полости рта важно, чтобы сладости не становились основным перекусом.
Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.
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«И самое главное правило — перерыв между приемом пищи должен быть минимум два часа. И стоит понимать, что к приему пищи относится даже просто укус яблока или глоток кофе. Для зубов будет гораздо полезнее, если в это время вы будете пить обычную воду», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
По её словам, для здоровой полости рта важно, чтобы сладости не становились основным перекусом.
Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.
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Мелисса Тимофеева