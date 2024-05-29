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Врач Шемякина раскрыла, как сладкоежкам минимизировать кариес

Врач Шемякина рекомендовала полоскать рот
29 мая 2024, 16:02
Фото: iStock/eternalcreative

Фото: iStock/eternalcreative

Стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.
Она отметила, что также можно провести дополнительную чистку зубов после сладкого.

«И самое главное правило — перерыв между приемом пищи должен быть минимум два часа. И стоит понимать, что к приему пищи относится даже просто укус яблока или глоток кофе. Для зубов будет гораздо полезнее, если в это время вы будете пить обычную воду», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.



По её словам, для здоровой полости рта важно, чтобы сладости не становились основным перекусом.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.

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Иммунолог Бобрикова рекомендовала носить маску
29 мая 2024, 12:57

Фото: iStock/Mikhail Shulpin

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова заявила, что спастись от тополиного пуха аллергикам могут помочь медицинские маски и солнечные очки.
«Вернувшись с улицы, нужно промыть их и нос проточной водой или физраствором. Можно принять душ, чтобы смыть пыльцу, которая оседает на волосах. Также лучше снять одежду, в которой вы были на улице, потому что там тоже остаются частички злаковых трав», — отметила в беседе с «Москвой 24» Бобрикова.

В врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов говорил о том, что негативное влияние на иммунную систему человека оказывает не сама жара, а резкие перепады температур.

«Влияет не привычная температура, а резкие изменения. Было холодно, а потом резко стало жарко. Человек тратит время на адаптацию и силы. И эта адаптация может проявляться в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что сон в жару может снижать иммунитет.

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#иммунитет
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В Подмосковье с начала года оформили 110 тыс. электронных медицинских справок
29 мая 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили онлайн около 110 тыс. медицинских справок, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно заказать дистанционно девять видов справок.
Так, можно оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для абитуриентов, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, для детского лагеря, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей, для взрослых, а также справку для предоставления в спортивную секцию.
«Получать справки в электронном формате намного удобнее, это занимает меньше времени. Всего с начала года было оформлено почти 110 тыс. медицинских справок. Самой популярной стала выписка из амбулаторной карты», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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В Бронницах девушке удалили 14 миоматозных узлов, сохранив репродуктивную функцию

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В Бронницах девушке удалили 14 миоматозных узлов, сохранив репродуктивную функцию
29 мая 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Бронницкой больницы удалили пациентке 14 миоматозных узлов, сохранив при этом репродуктивную функцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар обратилась 28-летняя девушка с жалобами на ноющие боли в животе, размер которого достигал семимесячной беременности. Врачи выявили у неё множественные миоматозные узлы, но пациентка боялась их удалять. Однако медикам удалось уговорить её на операцию.
«Мы удалили 14 миоматозных узлов. Размер самого большого достигал 8 см. В моей практике это первый такой случай, учитывая. Сложность при удалении миоматозных узлов – в том, что они располагались очень близко к сосудам, и важно не допустить кровотечения. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить девушке матку, чтобы она в дальнейшем смогла забеременеть и родить малыша», – рассказал врач акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян.
Как отметили в министерстве, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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В Подмосковье врачи прооперировали ребенка с болезнью «хрустального человека»
29 мая 2024, 10:43

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи детской областной травматолого-ортопедической больницы прооперировали ребенка с 18-м переломом, Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенок поступил в больницу с 18 по счету перелом за свои пару лет жизни. Причина — генетическая патология опорно-двигательного аппарата, которая обусловлена хрупкостью костной ткани и приводит к частым переломам при минимальном воздействии.

«Мы провели инновационный метод фиксации отломков костей титановыми эластичными стержнями (TEN) в различных направлениях. Данный метод позволяет сохранить жесткость кости за счет шинирующего эффекта и снизить риски повторных переломов в процессе роста ребенка. Если же переломы все же случатся, то мы сможем избежать грубых смешений отломков кости», — поделился заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.

Ребенку придется пройти долгих период восстановления и дальнейшее лечение патологии.

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#ребёнок
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#подмосковье
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Врач Машкова заявила об опасности протеиновых батончиков
28 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Врач-эндокринолог Анна Машкова заявила о том, что протеиновые батончики могут вызвать подагру и болезни сердца.
Кроме того, регулярный приём такого продукта может привести к нарушению углеводного обмена, повышению уровня сахара крови, отложению жира в печени и области живота.

«Такой продукт может служить дополнительным источником белка в комбинации с основным приёмом пищи и применяться при наборе мышечной массы, а также при наличии дефицита веса. Но помимо белка в состав входят углеводы. Набирают популярность батончики без сахара, но отсутствие в продукте глюкозы не говорит о его пользе. Обычно туда добавляют фруктозу», — объяснила в беседе с Газета.ру Машкова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.

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#врач
#здоровье
#питание
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Вертолёты подмосковной санавиации с начала года перевезли более 270 пациентов
28 мая 2024, 20:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации Московской области с начала 2024 года совершили около 300 вылетов и перевезли свыше 270 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Санитарная авиация применяется в Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также транспортировки пациентов между больницами.
«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в стационар для оказания медицинской помощи вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт» вертолёты могут вылетать даже в темноте. С начала года санитарная авиация выполнила около 300 вылетов, транспортировав 277 пациентов, в том числе 189 детей», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В авиамедицинских бригадах работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном вертолёты доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#авиация
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» устроились на работу около 800 медиков
28 мая 2024, 19:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области по программе «Приведи друга», которая третий год действует в регионе, трудоустроились почти 800 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
«Мы реализуем широкий спектр мер социально поддержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе «Приведи друга» за всё время её работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, причём более 180 – с начала этого года», – отметил министр.
Благодаря программе сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство врача в свою медицинскую организацию до 50 тыс. рублей, до 25 тыс. – за фельдшера или медсестру.

Помимо программы «Приведи друга», в регионе реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.

Подробную информацию можно найти на сайте.

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#врачи
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#минздрав мо
#подмосковье
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В Долгопрудном молодому человеку удалили кисты с ленточными червями
28 мая 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь молодого человека, у которого едва не лопнули кисты с ленточными червями. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Скорая помощь доставила в стационар 29-летнего мужчину с жалобами на острые боли в животе и диарею. Несколько недель назад он потерял аппетит, испытывая тошноту и рвоту, возникавшие после употребления жареной, жирной или острой пищи. К врачам пациент не обращался.

Компьютерная томография выявила в печени молодого человека три крупных образования, одно из которых могло в любой момент лопнуть. Как выяснилось, это были эхинококковые кисты – капсулы с яйцами паразитов. Разрыв грозил не только распространением яиц ленточных червей по организму больного, но и перитонитом и летальным исходом.
«Мы провели экстренную операцию – удалили 10-сантиметровые кисты с окружающими патологически изменёнными тканями, извлекли хитиновые мешки-капсулы паразитов. Операция длилась почти три часа. Как выяснилось, молодой человек некоторое время назад отдыхал на Филиппинах. Возможно, причиной заражения стало съеденное в поездке блюдо из мяса экзотического животного-носителя паразитов», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лисин.
Он отметил, что симптомы эхинококкоза могут не проявляться много месяцев и даже лет с момента заражения. Это затрудняет раннюю диагностику.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно. Сейчас молодой человек продолжает медикаментозное лечение в больнице под наблюдением врачей.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#московская область
#подмосковье
#хирург
#пациенты
#врачи
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Бьюти-эксперт Горбунова назвала основные секреты ухода за кожей вокруг глаз
Бьюти-эксперт Горбунова рекомендовала регулярный уход и правильное питание
28 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/fizkes

Бьюти-блогер и основатель салона красоты Рия Горбунова заявила, что для сохранения здоровья кожи вокруг глаз необходим грамотный уход, правильное питание, здоровый сон и отказ от вредных привычек.
Также она отметила важность подбора правильной и качественной уходовой и декоративной косметик с хорошим составом. По её словам, ухудшить состояние кожи может частое трение глаз.

Горбунова добавила, что для того, чтобы избежать появления «гусиных лапок», нужно не пренебрегать очками для зрения при чтении и работе за компьютером.

«Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать кожу вокруг глаз в здоровом состоянии и замедлить процесс старения», — подытожила в беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова.

До этого терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал самыми безопасными периодами нахождения на улице во время жары с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

«Самое безопасное время для прогулок до 12:00, пока солнце не в зените. Мы можем спокойно получать ультрафиолетовые ванны в хорошо переносимую температуру. А дальше «включается» режим инфракрасного света, когда солнце уже греет и припекает. Следующий период — это с 16:00 до 18:00, когда уже не будет такого опасного солнца», — прокомментировал в беседе с RT Кондрахин.

Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявляла, что сон в жару может снижать иммунитет.

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