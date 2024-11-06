Биолог Опарин заявил об опасности употребления снега

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что даже чистый снег содержит вредные для человека реагенты и бактерии, поэтому его нельзя есть.
«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными», — пояснил в беседе с NEWS.ru Опарин.Он добавил, что поедание снега опасно расстройством пищеварения и аллергией.
Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.
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