Профессор Мойсеяк озвучила альтернативы кофе

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Профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
«Чаи на основе лемонграсса, родиолы розовой, мяты в составе с другими травами, лимонника, гуараны, а также чай мате используются в качестве природных энергетиков и помогают чувствовать себя бодрее. Также для восполнения дефицита энергии лучше съесть немного сладкого. Тонизирующие продукты важны для организма во второй половине дня», — пояснила в беседе с RT Мойсеяк.А врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова отметила, что чай и кофе могут благотворно влиять на состояние сосудов.
«Берберин и катехины, содержащиеся в зелёном чае, оказывают гиполипидемическое действие, помогая снижать уровень ЛПНП. Хлорогеновые кислоты в кофе играют важную роль в снижении липогенеза и регулировании транспортировки жирных кислот, а кофеин способствует мобилизации жировых клеток. Умеренное потребление кофе может снизить риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета» — прокомментировала в беседе с «Известиями» Бинатова.
Также полезными доля сосудов продуктами врач назвала красный дрожжевой рис, экстракт чеснока, корицу и куркумин.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.
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