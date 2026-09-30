Стало известно, что заболевания зубов оказались провокатором проблем с ЖКТ
Стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин заявил, что заболевания зубов напрямую связаны с проблемами с желудком и кишечником. Об этом пишет «Лента.ру».
Заболевания желудочно-кишечного тракта могут быть вызваны неправильным прикусом, кариесом или воспалением десен. Однако иногда проблемы с желудком, такие как гастрит, рефлюкс или язва, могут негативно сказаться на состоянии зубов. В таких случаях избыточная кислотность из желудка воздействует на весь организм, включая зубы, отметил специалист.
Лабухин подчеркнул, что кариес, пульпит и пародонтит представляют собой постоянный источник инфекции. Это неизбежно приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом, поскольку при заболеваниях зубов и десен в ротовой полости начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы, такие как хеликобактер и стрептококки. При ненадлежащем уходе за полостью рта они вместе с пищей проникают в желудок.
По словам стоматолога, оказавшись в агрессивной среде, бактерии выделяют токсины, которые повреждают слизистую оболочку желудка и кишечника. Это может привести к гастриту, язве, дисбактериозу и хроническому воспалению. Важно отметить, что этот процесс работает и в обратном направлении. Повышенная кислотность желудка, например, при гастрите или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), напрямую влияет на состояние зубов: размягчает и истончает эмаль, вызывая чувствительность к горячему и холодному, а также способствует развитию кариеса, добавил он.
Читайте также: