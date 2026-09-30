Стало известно, что заболевания зубов оказались провокатором проблем с ЖКТ

30 сентября 2026, 14:57

Стоматолог Лабухин: Заболевания зубов неизбежно ведут к проблемам с ЖКТ

Фото: iStock/Bojan89

Стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин заявил, что заболевания зубов напрямую связаны с проблемами с желудком и кишечником. Об этом пишет «Лента.ру».