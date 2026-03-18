Биолог рассказал, почему сахар в пожилом возрасте для мозга вреден
В пожилом возрасте для мозга вредны пики глюкозы и постоянно повышенный уровень сахара в крови, которые способствует развитию деменции. Об этом сообщил «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.
Когда уровень глюкозы в крови резко возрастает, происходит выброс инсулина, что приводит к быстрому снижению сахара. Это вызывает глюкозное голодание головного мозга. Постоянное повышение уровня сахара в крови может привести к инсулинорезистентности, которая, в свою очередь, способствует развитию деменции и необратимо повреждает сосуды, питающие мозг.
Мозгу нужна не сладкая пища как таковая, а стабильное и физиологически регулируемое поступление глюкозы. Специалист рекомендует употреблять цельные углеводы, такие как цельнозерновые каши, овощи и фрукты, вместо сладких перекусов.
Замена сахара на его аналоги не поможет снизить риски для мозга. В 2023 году Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию не использовать подсластители в качестве основного способа контроля массы тела или профилактики хронических заболеваний. Это связано с тем, что долгосрочная польза таких заменителей не доказана, а есть сигналы о возможных неблагоприятных последствиях. Биолог отметил, что лучший путь — это не просто замена сахара на низкокалорийные альтернативы, а снижение самой привычки к постоянно сладкому вкусу.
Читайте также: