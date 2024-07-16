Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ

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Аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявил, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
При этом, подчеркнул специалист, в каждом регионе страны клещи способны нести соответствующий местности вирус.
Он призвал соблюдать все меры предосторожности на природе, а при укусе клеща сразу обращаться в больницу.
А полиция Кузбасса предостерегла граждан от употребления некачественного алкоголя. Как передаёт «Сiбдепо», людям напомнили о симптомах после суррогатного алкоголя, к которым относятся слабые признаки опьянения, тошнота и рвота, специфические зрительные нарушения, увеличение температуры тела, резкое возбуждение, судороги, паралич конечностей и даже кома.
Ранее в подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, так как всё это негативно сказывается на окружающей среде.
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«Клещ может переносить и заражать человека и животных сразу целым букетом смертельно опасных болезней. В каждом регионе клещи переносят свойственных данной местности возбудителей так называемых природно-очаговых заболеваний. И нет ни одного региона, где бы местные клещи переносили только одну инфекцию. Это всегда целый букет», — отметил в беседе с RT Волчев.
Он призвал соблюдать все меры предосторожности на природе, а при укусе клеща сразу обращаться в больницу.
А полиция Кузбасса предостерегла граждан от употребления некачественного алкоголя. Как передаёт «Сiбдепо», людям напомнили о симптомах после суррогатного алкоголя, к которым относятся слабые признаки опьянения, тошнота и рвота, специфические зрительные нарушения, увеличение температуры тела, резкое возбуждение, судороги, паралич конечностей и даже кома.
Ранее в подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, так как всё это негативно сказывается на окружающей среде.
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Мелисса Тимофеева