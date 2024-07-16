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Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ

16 июля 2024, 16:09
Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявил, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
При этом, подчеркнул специалист, в каждом регионе страны клещи способны нести соответствующий местности вирус.

«Клещ может переносить и заражать человека и животных сразу целым букетом смертельно опасных болезней. В каждом регионе клещи переносят свойственных данной местности возбудителей так называемых природно-очаговых заболеваний. И нет ни одного региона, где бы местные клещи переносили только одну инфекцию. Это всегда целый букет», — отметил в беседе с RT Волчев.



Он призвал соблюдать все меры предосторожности на природе, а при укусе клеща сразу обращаться в больницу.

А полиция Кузбасса предостерегла граждан от употребления некачественного алкоголя. Как передаёт «Сiбдепо», людям напомнили о симптомах после суррогатного алкоголя, к которым относятся слабые признаки опьянения, тошнота и рвота, специфические зрительные нарушения, увеличение температуры тела, резкое возбуждение, судороги, паралич конечностей и даже кома.

Ранее в подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, так как всё это негативно сказывается на окружающей среде.

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#вирус
#полиция
#клещи
#меры
#здоровье
#безопасность
В Подмосковье врачи спасли молодого человека с ножевым ранением сердца
16 июля 2024, 13:59

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

27-летнего мужчину с сердцем, пробитым ножом, спасли врачи Истринской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра пациента доставили в операционную, где была проведена хирургическая обработка и ревизия колото-резаной раны. В ходе операции обнаружилось, что след от раны проходит через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжается кровотечение. Мы ушили раны сердца и лёгкого, которое также было повреждено», — рассказал заведующий хирургическим отделением Истринской больницы Альберт Тинис.
Он добавил, что операция продолжалась около часа и прошла успешно.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали. Молодой человек благодарит всех спасших его врачей и особенно Альберта Тиниса, который проводил операцию.

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Подмосковные врачи спасли ребёнка с пулей в ухе
16 июля 2024, 12:14

Фото: iStock/Moussa81

Трёхлетнего ребёнка, случайно выстрелившего себе в ухо из игрушечного пистолета, вылечили врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ребёнок поступил с жалобами на боль и инородное тело в ухе. Осмотр показал, что пуля из детского пистолета впилась в стенку костного отдела слухового прохода. Операцию по извлечению пули провели под общим наркозом. Инородное тело удалось достать с помощью специального крючка», — пояснил оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.
Он добавил, что своевременное извлечение инородного предмета спасло ребёнка от таких серьёзных осложнений, как снижение слуха, появление пролежней слухового прохода и присоединение бактериальной инфекции.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, его слух не пострадал.

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Врач Исанбаев назвал продукты, которые можно есть на ночь и не толстеть
16 июля 2024, 05:15

Фото: istock / AndreyPopov

Врач и эксперт по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости назвал продукты, которые без вреда можно есть перед отходом ко сну.
«Плотный ужин создает суточный избыток калорий и нутриентов, поэтому возрастает риск избыточного веса. Начните подбирать идеальный ужин с объёма примерно в одну-две ваших горсти. Ешьте по возможности неторопливо. Меняйте порцию в большую или меньшую сторону в зависимости от того, как чувствуете себя при засыпании и наутро», — пояснил врач.
Как утверждает специалист, оптимальным временем для вечернего перекуса является от 2 до 4 часов до сна.

Он отметил, что ключевую роль играет состав ужина. Исанбаев призвал не перегружать его жирами и добавить белка для сытости на долгое время и восстановления. Он порекомендовал есть больше ягод, фруктов и орехов, поскольку они являются источником серотонина, триптофана, мелатонина и магния. Эти вещества помогают уснуть, а также делают сон глубже, пояснил врач.

«Так, например, ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний», — заключил врач.
Ранее диетолог назвала отличную замену сразу нескольким блюдам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
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Врач Тимощенко: В хрене много витамина C
15 июля 2024, 19:33

Фото: iStock/eskymaks

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.
«Хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В. Хрен содержит калий, кальций, натрий и кремний. В нём достаточно эфирных веществ с антибактериальным действием. Хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, но он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявляла, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.

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#овощи
#питание
#здоровье
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Врач Солнцева рекомендовала средиземноморскую диету для нормализации сна
15 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/los_angela

Врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявила, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.
«Исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и др. Средиземноморская диета хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – пояснила в беседе с Газета.ру Солнцева.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.

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#диетолог
#здоровье
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Врач Тен раскрыла, кому противопоказан шоколад
Врач Тен не рекомендовала шоколад диабетикам и кормящим мамам
15 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/Dmytro Chernykov

Терапевт Зарема Тен заявила, что шоколад противопоказан людям, больным диабетом, детям до трёх лет, а также кормящим мамам.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что продукт может существенно навредить людям с гипертонией и подагрой из-за содержащегося в нём кофеина и сахара. Также, по её словам, осторожным с шоколадом надо быть и аллергикам.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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#диетолог
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#питание
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Назван оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей
15 июля 2024, 17:42

Фото: iStock/Povareshka

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила, что замороженные ягоды и овощи можно хранить в течение двух лет.
«Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей – два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.

До этого россиянам раскрыли, какими полезными для здоровья напитками можно заменить сладкую газировку. Как пишет Общественная Служба Новостей, для замены подойдут вода с фруктами и ягодами, холодный чай, комбуча, домашний лимонад, колд брю.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.

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#овощи
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#здоровье
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В Павловском Посаде 25 июля проведут День донора
15 июля 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акцию по сбору донорской крови проведут 25 июля в доме культуры «Октябрьский» в Павловском Посаде, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кровь можно будет сдать с 9 утра до полудня. Накануне перед сдачей крови донору нельзя есть жирное и употреблять спиртные напитки. Утром рекомендуется легко позавтракать и выпить чай с сахаром», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для сдачи донорской крови есть ряд противопоказаний. В их число входит перенесённый туберкулёз и гепатит, беременность, проводившееся ранее переливание крови, а также постоянный приём сильнодействующих препаратов. Кроме того, ограничения накладывают перенесённые ангина, ОРВИ и грипп — переболевший может стать донором не ранее, чем спустя две недели после выздоровления.

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#донорская кровь
#акция
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Акция «Проверь здоровье в парке» с начала лета привлекла около 5 тыс. жителей
15 июля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

540 человек стали в минувшие выходные участниками акции «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 33 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут прийти в поликлинику в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 540 человек, а с начала лета – уже почти 5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что при необходимости пациентов направляли на более углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

О том, в каких парках пройдет акция в ближайшие выходные, в министерстве пообещали рассказать в конце недели.

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#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
#парки
#проверка
#диспансеризация
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