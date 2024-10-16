Биолог Воробьёв предупредил об опасности овощей из погреба

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Биолог, агроном Михаил Воробьёв заявил, что хранящиеся в погребе овощи могут представлять серьёзную опасность для человека, так как такие продукты способны выделять вредные вещества.
Так, по его словам, у всех овощей, которых хранятся в погребах, существует газообмен, они могут потреблять кислород и постепенно выделять углекислый газ.
До этого главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян призвал не отказываться от употребления хлеба. По его словам, лучше выбирать хлеб из цельносмолотого зерна.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
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«Когда они сидят на грядках, это незаметно, потому что листья выделяют гораздо больше кислорода, чем они выдыхают углекислого газа. Но в погреб они попадают уже без листьев, поэтому яблоки, картофель, репа и все остальные плоды, которые хранит человек, имеют метаболизм и выделяют углекислый газ», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воробьёв.
До этого главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян призвал не отказываться от употребления хлеба. По его словам, лучше выбирать хлеб из цельносмолотого зерна.
«Хочу подчеркнуть важность хлеба в целом, который нельзя исключать из своего рациона ни в коем случае. Но лучше отдавать предпочтения хлебу из цельносмолотого зерна. В нём больше полезных веществ и больше пищевых волокон, которые нам крайне нужны для пищеварения правильного», — приводят «Известия» слова специалиста.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
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Мелисса Тимофеева