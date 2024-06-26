Эндокринолог Чухачева назвала разгрузочные дни бесполезными для похудения

Фото: Istockphoto / Dacharlie
Научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения нет. К тому же они не оказывают никакого детокс-эффекта, считает врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева.
«Разгрузочные дни не обладают большей эффективностью для снижения массы тела, чем гипокалорийное сбалансированное питание, когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает её потребление. Таковы данные исследований. Кроме того, разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков. А с выведением ненужного отлично справляются почки, печень, лёгкие и кишечник», – заявила врач «Газете.Ru».К тому же Чухачева подчеркнула, что резкое ограничение калорийности рациона повышает вероятность возврата веса после диеты, так как после разгрузочного дня человек склонен к перееданию.
«Кроме того, голодание или значительный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью и запорами», – добавила специалист.При длительном уменьшении калорийности рациона ниже 1200 ккал, по её оценке, возможны развитие дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, а у женщин – нарушение менструального цикла.
Читайте также:
Диетолог назвала ягоды, которые помогут похудеть
Диетолог раскрыла необычную пользу шоколада
Диетолог рассказала, как бороться с отёками в жару
Лора Луганская