«Быстро разрушают сосуды»: врачи назвали две ошибки в питании

Фото: istock / Rasi Bhadramani
Большинство медиков сходится во мнении, что человеку, не имеющему противопоказаний, можно есть любую пищу. Многие пользуются этим и часто не замечают, как совершают две ошибки, способные быстро разрушить сосуды. Об этом пишет «Российская Газета».
«Избыток животных жиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания», — заявили эксперты.
Второй ошибкой является чрезмерное употребление соли. Стоит отказаться от полуфабрикатов, фастфуда, консервов и большого количества сыра.
«От избытка соли повышается артериальное давление, возрастает вероятность инсульта», — отметили медики.
Читайте также:
Врач Паршина: Многослойная одежда поможет не заболеть в морозы
Диетолог раскрыла, какой продукт продлевает жизнь
Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма