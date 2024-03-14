«Боль не характерна»: Первые «звоночки» проблем с почками, которые не стоит игнорировать

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Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день почки. Чтобы сохранить здоровье органа, важно избегать вредных факторов, которые оказывают на него пагубное влияние и следить за организмом.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Ольга Ветчинникова в эфире «Радио 1» рассказала, что провоцирует развитие болезней почек и как распознать отклонения.
Эксперт отметила, что самыми распространенными заболеваниями почек являются поражение почек при других болезнях.
Эксперт отметила, что самостоятельный бесконтрольный прием лекарственных препаратов является неблагоприятным фактором для функции почек. На здоровье органа негативно сказывается ожирение, курение, нарушение липидного обмена. Профессор предупредила, что людям с этими болезнями и вредными привычками стоит помнить, что они находятся в зоне и риска и следить за здоровьем, проходя необходимые обследования и сдавая анализы.
Специалист отметила, что для заболеваний почек характерно бессимптомное течение болезни.
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Эксперт отметила, что самыми распространенными заболеваниями почек являются поражение почек при других болезнях.
«Гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Все эти заболевания на сегодняшний день трактуются как неинфекционные пандемии. Хроническая болезнь почек тоже относится к этим неинфекционным пандемиям», — заявила Ветчинникова.К ним также можно добавить сахарный диабет, артериальную гипертензию, аутоиммунные болезни, системные инфекции, гепатиты, ВИЧ-инфекции, туберкулез, мочекаменную болезнь, инфекции мочевыводящих путей и некоторые урологические заболевания.
Эксперт отметила, что самостоятельный бесконтрольный прием лекарственных препаратов является неблагоприятным фактором для функции почек. На здоровье органа негативно сказывается ожирение, курение, нарушение липидного обмена. Профессор предупредила, что людям с этими болезнями и вредными привычками стоит помнить, что они находятся в зоне и риска и следить за здоровьем, проходя необходимые обследования и сдавая анализы.
Специалист отметила, что для заболеваний почек характерно бессимптомное течение болезни.
«Самое первое, что заставляет человека обратиться за помощью, это болевой синдром, который для заболеваний почек, можно сказать, не характерен», — отметила Ветчинникова.Она заявила, что в первую очередь нужно обращать внимание на изменение объёма или цвета мочи.
«Повышение артериального давления, особенно в молодом возрасте. Появление отеков. Причин для них очень много, но в том числе и почечные заболевания. Заболевание почек у родственников тоже, в общем-то, должно настораживать. Изменение размеров и формы почек при ультразвуковом исследовании. Изменения в общем анализе мочи, белок, эритроциты», — перечислила характерные признаки профессор.В заключении Ветчинникова напомнила, что не нужно стесняться сдавать анализы мочи, ведь это важное исследование и оно может показать наличие заболеваний не только почек, но и других органов.
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Алина Юрчак