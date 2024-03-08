Женское здоровье нужно ежегодно проверять с 18 лет, заявил врач Рябков

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Ни для кого не секрет, что проходить обследование у врачей необходимо регулярно даже при условии, что у вас ничего не болит. В особенности тщательно необходимо следить за состоянием женского здоровья.
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, каких врачей необходимо посещать каждой зрелой женщине.
По словам врача, в списке обследований у каждой женщины обязательно должен присутствовать акушер-гинеколог. Помимо УЗИ представительницам прекрасного пола необходимо регулярно проходить обследование шейки матки, а также сдавать анализы на инфекции.
Женщинам до 35 лет Рябков предложил ограничиться вышеперечисленными процедурами, а также не пренебрегать физической активностью и правильно питаться.
Дамам от 35 до 45 лет, по словам врача, также необходимо регулярно сдавать общий анализ крови, маммограмму, ЭКГ, рентген лёгких и денситометрию.
Женщинам старше 45 лет Рябков посоветовал ежегодно сдавать мазок Папаниколау. При помощи этого теста можно на ранних стадиях выявить образование предраковых и раковых клеток в шейке макти.
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«Ежегодный мониторинг здоровья женщинам нужно запускать примерно с 18 лет. Важно добавить, что проводить обследования и посещать врачей нужно независимо от того, есть ли у женщины жалобы и дискомфортные состояния», — уточнил Рябков.
Женщинам до 35 лет Рябков предложил ограничиться вышеперечисленными процедурами, а также не пренебрегать физической активностью и правильно питаться.
Дамам от 35 до 45 лет, по словам врача, также необходимо регулярно сдавать общий анализ крови, маммограмму, ЭКГ, рентген лёгких и денситометрию.
Женщинам старше 45 лет Рябков посоветовал ежегодно сдавать мазок Папаниколау. При помощи этого теста можно на ранних стадиях выявить образование предраковых и раковых клеток в шейке макти.
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Евгения Парфентьева