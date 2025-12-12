«Боль за грудиной»: врач назвала основные признаки инфаркта

12 декабря 2025, 18:46

Врач Беляева: Боль за грудиной и слабость могут указывать на инфаркт

Фото: iStock/PIKSEL

Боль за грудиной, отдающая в левую руку, шею или челюсть, может являться признаком инфаркта. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.





Она пояснила, что развитие инфаркта не происходит внезапно. В зоне риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким артериальным давлением. На инфаркт могут указывать чувство сдавления, перебои в ритме сердца и беспричинная слабость.





«В первую очередь это боль в груди, с левой стороны, которая часто отдает в руку, может — в челюсть, в голову. Это чувство сдавленности и тяжести, которое нельзя игнорировать, даже если оно быстро проходит. Подобная боль — один из первых сигналов, что сердце испытывает нехватку кислорода и ему нужна помощь», — пояснила Беляева в беседе с Pravda.Ru.