Путин высоко оценил Детский клинический центр в Подмосковье накануне его открытия

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Владимир Путин высоко оценил готовящийся к открытию оценил Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. В среду он ознакомился с итогами строительства и планами работы нового медучреждения в преддверии его открытия.
Президента встретили хирург Леонид Рошаль, именем которого назван центр, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, главврач новой клиники Татьяна Шаповаленко и другие.
Путин осмотрел макет здания, поговорил с врачами, которые начнут там работать. Ему рассказали, как будет функционировать клиника. Затем глава государства поделился впечатлениями с пациентами клиники.
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами.
В четверг, 22 августа, в клинике начнёт работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.
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Путин осмотрел макет здания, поговорил с врачами, которые начнут там работать. Ему рассказали, как будет функционировать клиника. Затем глава государства поделился впечатлениями с пациентами клиники.
«Палаты такие удобные, в том числе для мамочек с малышами. Этот центр очень полезен не только для Московской области, но и в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина даёт возможность общаться со специалистами по всей России. Это здорово. Так что поздравляю и Московскую область, и вас как пользователей этого нового учреждения. Мы начали строить его с 2021 года. Хороший результат! Надеюсь, что всё будет соответствовать тем задачам, которые мы ставили перед собой, когда затевали этот проект», – сказал Путин.Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами.
В четверг, 22 августа, в клинике начнёт работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.
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Лора Луганская