Главврач Детского центра в Красногорске Шаповаленко раскрыла особенности его работы

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
В готовящемся к открытию Детском клиническом центре имени Л. Рошаля в подмосковном Красногорске будут собраны специалисты практически всех профилей.
Об этом рассказала главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
По словам главврача, работа медучреждения, в частности, будет направлена на хирургическую помощь, включая такие направления, как челюстно-лицевое, офтальмологическое, нейрохирургическое и травматологическое.
Сегодня Шаповаленко. встретила в детском центре президента России Владимира Путина. Посетить клинику, которая вскоре должна заработать, главу государства приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время их встречи в июне. Тогда глава региона рассказал о завершающемся строительстве детского госпиталя, создание которого в своё время поддержал президент.
Путин тепло приветствовал президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаля. Он поздравил врача с открытием детского центра, названного в его честь. Как отметил президент, Рошаль заслужил, чтобы медучреждение носило его имя. В свою очередь, врач поблагодарил Владимира Путина и Андрея Воробьёва за поддержку проекта.
Затем Путин осмотрел макет клиники и побеседовал с врачами об их работе.
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.
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«Московская область занимает второе в России место по численности детского населения. До настоящего момента в регионе было три детских центра, но они располагаются в основном в восточной части области. Северная и западная части были обделены таким высокотехнологичным центром», – отметила доктор.
По словам главврача, работа медучреждения, в частности, будет направлена на хирургическую помощь, включая такие направления, как челюстно-лицевое, офтальмологическое, нейрохирургическое и травматологическое.
Сегодня Шаповаленко. встретила в детском центре президента России Владимира Путина. Посетить клинику, которая вскоре должна заработать, главу государства приглашал губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время их встречи в июне. Тогда глава региона рассказал о завершающемся строительстве детского госпиталя, создание которого в своё время поддержал президент.
Путин тепло приветствовал президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаля. Он поздравил врача с открытием детского центра, названного в его честь. Как отметил президент, Рошаль заслужил, чтобы медучреждение носило его имя. В свою очередь, врач поблагодарил Владимира Путина и Андрея Воробьёва за поддержку проекта.
Затем Путин осмотрел макет клиники и побеседовал с врачами об их работе.
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.
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Лора Луганская