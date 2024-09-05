В детском центре имени Рошаля медицинскую помощь получили свыше 1000 маленьких пациентов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Врачи диагностического Центра имени Л.М. Рошаля ведут приём детей с конца августа.
Консультацию у врачей-специалистов могут получить как жители Подмосковья, так и пациенты со всей территории России.
«С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более 1000 маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является ключевым проектом в области здравоохранения Московской области. Он выступает координатором всех детских учреждений региона. В центре работают ведущие специалисты со всей страны в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно здесь предоставляется стационарная помощь примерно 15 тысячам юных пациентов, а амбулаторное обслуживание получают более 150 тысяч детей.
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