Воробьёв рассказал о помощи в Подмосковье детям с редкими заболеваниями

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области особое внимание уделяется медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв участникам V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья.
«Здесь большая роль протоиерей Александр Ткаченко – председателя правления Фонда «Круг добра», который сегодня тоже здесь присутствует. Мы прекрасно понимаем, какие ресурсы необходимы, чтобы лечить редкие заболевания. Сегодня видим, как реализуется программа фонда. Паллиативные центры не только принимают детей у себя, но и выезжают на места», – отметил глава региона.На съезде прозвучит более 380 докладов экспертов России и зарубежных стран. Состоятся два всероссийских форума – медицинских сестёр и «Орфей», посвящённый диагностике и лечению орфанных, то есть редких, заболеваний. Кроме того, в программе – Всероссийская школа по муковисцидозу, школа медицинского права и менеджмента.
«Я работаю в институте, где делается 5 тыс. операций в год на открытом сердце. Из них половина – детям. Причём даже таких, чей вес не превышает 2,5 кг. Это очень тяжёлая работа, как и работа педиатров, которым надо обладать огромными знаниями. Это и ангиография, и коронарография, и эхография. Важно большое внимание уделять подготовке кадров, повышению квалификации», – сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.Съезд продлится три дня. В нём участвуют около 1 тыс. врачей. Это педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты. Кроме того, в режиме онлайн к форуму подключились ещё порядка 8 тыс. медиков из 72 регионов России и 24 стран – от Белоруссии и Узбекистана до Канады и Австралии.
Читайте также:
Участникам Съезда детских врачей Подмосковья рассказали о работе Детского центра им. Рошаля
Губернатор Воробьёв наградил лучших детских врачей Московской области
Воробьёв призвал педиатров обмениваться передовым опытом в детском здравоохранении
Лора Луганская