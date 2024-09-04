Воробьёв рассказал о помощи в Подмосковье детям с редкими заболеваниями

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приветствовал в видеообращении участников V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который открылся в Доме правительства Подмосковья. Своё приветствие направил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, именем которого назван Детский клинический центр в Красногорске. Две недели назад его посетил перед открытием президент Владимир Путин.