В Подмосковье создана одна из лучших в стране систем охраны здоровья детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Система детского здравоохранения в Подмосковье за последнее время претерпела значимые изменения. Об этом рассказали участники V Cъезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который стартовал сегодня в Красногорске.
«Важно фиксировать динамику развития детской медицины. Благодаря вниманию президента к вопросам детства, а также нацпроектам, за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске на днях глава государства вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима», – заявил, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.ДКЦ – это флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. В нём собрана сильная команда специалистов со всей России, которые оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.
С момента открытия медицинскую помощь в центре получили уже более 800 детей, проведено порядка 70 телемедицинских консультаций. 16 сентября открывается стационар, где ежегодно смогут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тыс., причём не только из Московской области, но и со всей России.
Показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. А младенческая смертность за девять лет сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%. Все это стало возможным благодаря созданной в Подмосковье при поддержке президента сети учреждений родовспоможения. Она включает 6 перинатальных центров – Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щёлковский и Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, а также 13 перинатальных центров второго уровня с современным медоборудованием и квалифицированными специалистами.
На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.Для заботы о молодых мамах открывают центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта «Наша женская консультация» они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами. Помимо этого, работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».
С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в роддомах вручают подарочные наборы для новорождённых под названием «Я родился в Подмосковье!». Ведущие акушеры и педиатры региона разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Они вошли в готовый подарочный набор. В качестве альтернативы родители могут взять денежную выплату в 20 тыс. рублей.
В Московской области особое внимание уделяется помощи детям с редкими заболеваниями. В орфанном регистре – 637 детей по 42 нозологиям, они получают все необходимые лекарства. В регистре паллиативной медицинской помощи – 723 ребенок. Для них создано свыше 100 койко-мест. Кроме того, в этом году медицинские бригады совершили почти 8 тыс. выездов на дом.
В Подмосковье реализуется проект «Поликлиника: Перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В 2024 году к единому стандарту будут приведены все детские поликлиники. Аналогичный проект и в стационарах. Там реорганизуются хирургические центры, в том числе по профилю детской хирургии, чтобы лечение проходило в комфортных условиях.
Еще один проект – «Наш участковый врач», который поддержан президентом. Его координируют специалисты НИКИ детства, которые регулярно отправляются в муниципалитеты и помогают педиатрам на местах. В этом году совершено уже 77 выездов в 47 населённых пунктов, провели более 6 тыс. осмотров. К проекту подключились специалисты из 44 регионов России. Для них проводятся тренинги и стажировки.
Для реабилитационной помощи детям в Подмосковье создано свыше 600 коек, из них 440 – федеральные учреждения, 18 – амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие помощь на третьем этапе реабилитации. Приоритет – медицинская помощь без ожидания: проведение первой стадии реабилитации уже на стационарном этапе с дальнейшим направлением на амбулаторную или стационарную реабилитацию второго этапа или в санаторий. Это реализуется в автоматическом режиме в ЕМИАС и позволит сопровождать ребёнка по окончании выписки из стационара, уменьшить осложнения после травм и заболеваний.
В октябре в Подмосковье открывается Центр критических состояний детей. Он позволит круглосуточно наблюдать за маленькими пациентами, находящимися в реанимациях больниц Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санитарной авиацией.
В 2024-м начнется капремонт одной из ведущих детских больниц региона – Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. После обновления там будут оказывать высококвалифицированную помощь в условиях комфортного пребывания мамы и ребёнка.
В структуре детского здравоохранения Подмосковья – 53 больницы, 145 поликлиники, 175 амбулаторий и кабинетов, пять учреждений высшего уровня и около 5 тыс. стационарных коек.
В регионе – 3062 врачей-педиатров. Для участковых педиатров и врачей-терапевтов действуют такие меры поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», проект «Приведи друга», а также компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей ежемесячно. Подробности можно найти на сайте.
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Лора Луганская