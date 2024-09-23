Более 10,7 тыс. человек уже проверили здоровье в подмосковных парках

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 10,7 тыс. жителей Московской области смогли проверить своё здоровье в городских парках с начала лета. В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в 27 городских округах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Такой формат пользуется спросом у жителей региона. Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будние дни. Всего с начала лета профилактические осмотры в парках прошли более 10,7 тыс. человек. Помимо этого, теперь в парках можно пройти вакцинацию от гриппа. За выходные прививку сделали 509 жителей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.В ведомстве напомнили, что результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Читайте также:
Помощь медиков нового центра им. Рошаля уже получили более 5 тыс. детей
Психолог Урсул рассказала о нарушении ментального здоровья и как его принять
Подмосковные врачи помогли родиться двойне с переплетёнными пуповинами
Лора Луганская