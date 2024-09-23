Психолог Урсул рассказала о нарушении ментального здоровья и как его принять

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Психические расстройства — серьёзная проблема, с которой сталкиваются многие люди, включая детей. Эти нарушения могут негативно влиять на жизнь человека и его близких, но есть способы жить с ними.
«Первое, что важно понять — это то, что психические расстройства не являются неизлечимыми. Существуют различные методы лечения и поддержки, которые помогают людям справиться с этими проблемами. Часто это включает в себя посещение психолога или психиатра, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержку», — рассказал медицинский психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Ирина Урсул.
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