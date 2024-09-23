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Подмосковные врачи помогли родиться двойне с переплетёнными пуповинами

23 сентября 2024, 12:39
Фото: iStock/Vad-Len

Фото: iStock/Vad-Len

Сложную беременность двойней благополучно разрешили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Пациентка поступила в акушерское отделение патологии беременности МОЦОМД с диагнозом «монохориальная моноамниотическая двойня»: у младенцев была общая плацента и общий амниотический пузырь. Из-за такой патологии пуповины могут переплетаться, обвивать детей и завязываться в узлы», — говорится в сообщении.
При таком диагнозе необходимо делать кесарево сечение не позднее 34 недель беременности, объяснила заведующая отделением патологии беременности Оксана Болотова.



«У нас есть возможность благополучно родоразрешать таких пациенток, а также выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорождённым», — добавила она.
Благодаря операции на свет появились две девочки весом 1910 и 1950 граммов. Их сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Сейчас девочки и их мама находятся на втором этапе выхаживания. После выписки их будут наблюдать специалисты по месту жительства.

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#новорождённые
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
В Жуковской больнице начало работу новое отделение реабилитации
23 сентября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Жуковской больнице открыли новое отделение медицинской реабилитации на 15 коек круглосуточного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пройти восстановительное лечение в отделении смогут пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.
«Реабилитацию после травм и заболеваний важно начать как можно быстрее. Именно от этого зависит качество жизни пациента. Отделение реабилитации в Жуковской больнице полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В отделении установлены тренажёр-степпер, имитирующий подъём по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и другое оборудование.
«Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных или утраченных функций организма. Реабилитация позволяет повысить качество жизни пациента, сохранить работоспособность и интегрировать его в общество», – пояснила заведующая отделением реабилитации Жуковской больницы Екатерина Трубецкая.
Как отметили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё при наличии у пациента медицинских показаний направит лечащий врач.

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#минздрав мо
#реабилитация
#здравоохранение
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Угрожает здоровью: ученые обнаружили кожный признак высокого холестерина
Pronews: Ученые объяснили, как распознать симптомы высокого холестерина на теле
22 сентября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/chokja

Появление на теле жировых сгустков под названием ксантомы — это первый признак повышенного холестерина, который нельзя игнорировать. Об этом сообщает Pronews.gr со ссылкой на ученых.
Первые признаки холестерина на теле чаще всего проявляются в районе локтей, ступней, на коленях, а также в области вокруг глаз, отмечают эксперты.
«Они предупреждают об основных проблемах со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина или триглицеридов», — пишет издание.
Врачи объясняют, что таким путем, накапливая жиры под кожей, организм выводит излишки холестерина. Кстаномы могут быть, как мягкими так и твердыми, размеры тоже разные, в зависимости от уровня холестерина. В любом случае появление на теле жировых бляшек — это повод сдать анализы на уровень холестерина в организме и обследоваться у врача.

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#здоровье
#медицина
#ученые
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Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта COVID-19
Роспотребнадзор указал на быстрое распространение нового варианта COVID-19 XEC
21 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Специалисты Роспотребнадзора постоянно следят за ситуацией с новым видом коронавирусной инфекции XEC, который распространяется быстрыми темпами. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что XEC является новым видом COVID-19, комбинацией ранее выделенных подвидов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы у этого подвида такие, как у предыдущих вариантов: лихорадка, боль в горле, кашель, головная боль, насморк, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость.

Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года.

Также Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают мониторить ситуацию с циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 по всей России.

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#роспотребнадзор
#коронавирус
#covid-19
#заболевания
#симптомы
#мониторинг
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Корпус Воскресенской больницы возобновил работу после капремонта
20 сентября 2024, 22:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Воскресенской больнице после капитального ремонта вновь заработал стационарный корпус №5, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там расположены пульмонологическое, офтальмологическое, детское соматическое и ЛОР-отделения.
«В соматическом корпусе больницы работают четыре стационарных отделения на 90 коек. Фактически мы не отремонтировали здание, а перестроили его изнутри – выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнен по современным стандартам. В каждой палате предполагается размещение не более четырёх пациентов, установлены санузел и система вентиляции», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ходе ремонта в здании обновили фасад, кровлю, входные группы. Полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка, установлены системы новые вентиляции, кондиционирования и лифтовое оборудование. Помимо этого, обновлены медицинское оборудование и мебель.

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#воскресенск
#больница
#капремонт
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Биогеронтолог Москалев назвал методы победить старость
Биогеронтолог Москалев: Надо понять механизмы старения
20 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/PIKSEL

Директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев заявил, что для того, чтобы победить старение, необходимо понять его механизмы.
Также он отметил, что медицине необходимо понять источники распространённых тяжёлых заболеваний пожилых людей.

«Сейчас на Земле больше пожилых людей, чем за всю историю. Люди в возрасте страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, метаболическими расстройствами, болезнью Альцгеймера. Мы можем дать им шанс, устранив причины этих болезней. Речь не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги», — пояснил в беседе с Газета.ру Москалев.

Он добавил, что уже сегодня многие стартап занимаются проблемами старения не для того, чтобы побороть его, а для поиска лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.

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#медицина
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Врач Лукань заявила об основной угрозе храпа
20 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/AntonioGuillem

Оториноларинголог, к.м.н. Наталья Лукань заявила, что храп способен вызывать сердечно-сосудистые заболевания.
«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Она напомнила, что причинами храпа могут быть искривление перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипы в носу, наличие аденоидов в носоглотке, низкое расположение мягкого неба, гипертрофия небных миндалин и прочее.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.

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#здоровье
#сон
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В ДКЦ имени Рошаля рассказали про современные технологии и медицинскую помощь детям
20 сентября 2024, 18:50

Фото: Радио 1

Главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала о развитой инфраструктуре учреждения, которая направлена на предоставление качественной медицинской помощи детям.
В центре находится 48 коек в реанимационном отделении и 461 койка в стационаре, а также предусмотрены 100 кроватей для родителей, позволяющие им находиться рядом с детьми в любое время.

Центр имеет множество специализированных реанимационных отделений, включая инфекционную, соматическую, хирургическую и кардиохирургическую. Это обеспечивает комплексный подход к лечению маленьких пациентов с различными заболеваниями.

Кроме того, главный врач продемонстрировала новейшие технологии, используемые в мире для оказания медицинской помощи детям. Гостям была показана ангиографическая операционная, оборудованная для экстренной хирургии, что подчеркивает высокие стандарты и инновационный подход, применяемый в центре.

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Россиянам раскрыли простые способы защиты ребёнка от простуд в школьный период
Врач Морозова рекомендовала закаливания для защиты ребёнка от простуд
20 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Старший врач-педиатр, к.м.н. Екатерина Морозова заявила, что не болеть ребёнку во время школьного периода различными вирусными и инфекционными заболеваниями может помочь закаливание.
«Закаливание — один из ключевых факторов, о котором стоит задуматься заранее. Если летом ребёнок активно проводил время на свежем воздухе, ездил на море, занимался спортом и придерживался привычного режима дня, то его организм уже на 50% готов к школе. Дети, которые ведут активный образ жизни и часто бывают на свежем воздухе, на 30% реже болеют», — пояснила в беседе с «Известиями» Морозова.

Также врач посоветовала одевать ребёнка по погоде, также своевременно вакцинировать его.

А консультант по сну Елена Мурадова дала рекомендации по тому, как наладить самостоятельное засыпание маленького ребёнка.

«Самостоятельное засыпание не означает, что родители тратят меньше времени на ребёнка или не участвуют в процессе укладывания. Это значит, что всё расслабление происходят до того, как ребёнку нужно лечь в кровать и уснуть самому. Это время проходит в удовольствии от приятного общения друг с другом. Потом ребёнок легко засыпает, спокойно спит и просыпается в хорошем настроении», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Мурадова.

Ранее врачи НИКИ детства предупредили о заболеваниях, которые можно привезти из тёплых стран.

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#здоровье
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«В неограниченном количестве»: диетолог раскрыл полезные свойства квашеной капусты
Диетолог Кузьменко: квашеная капуста является совершенно безопасным продуктом
20 сентября 2024, 17:23

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Квашеная капуста может долго храниться, при этом в ней остаются полезные свойства и витамины. О пользе данного продукта в эфире «Радио 1» рассказал медицинский блогер «Доктор Фил», врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко.
«Квашеная капуста является совершенно безопасным продуктом, который можно есть в бесконечно огромных количествах. Квашеная капуста может храниться всю зиму, и при этом она сохраняет полезные свойства и витамины группы С, что помогает бороться с авитаминозом в зимний период. Самая главная фишка квашеной капусты в том, что она долго хранится», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что у каждого человека должно быть разнообразие в рационе. По его словам, есть только квашеную капусту, это лучше, чем ничего, но лучше разнообразить свой стол и другими продуктами. Половина рациона должна состоять из овощей и фруктов. Также необходимо употреблять достаточное количества белка, для этого нужно есть мясо и птицу. К каждому приему пищи необходимо добавлять огурец, помидор, перец или же порцию квашеной капусты. Это продукт является удобным способом сохранить капусту на зиму и иметь возможность полакомиться ей в любой момент.

«Некоторые люди могут испытывать вздутие живота посте употребления квашеной капусты, у некоторых же это происходит от свежей. Квашеная капуста является ферментированным продуктом и переваривается организмом проще, но не всегда. Люди в больницу с отравлением квашеной капустой не поступают, если не был нарушен процесс приготовления и хранения. Этот продукт можно есть в неограниченном количестве, исходя из реакции своего организма», — пояснил Кузьменко.

Он также отметил, что худеть с помощью употребления в пищу одной только капусты не стоит. Во-первых, по словам врача, это не полезно, во-вторых такое питание отрицательно сказывается на нервной системе. Кроме того, в 95% случаях потом происходит откат. То есть человек может действительно хорошо сбросить вес, но потом он скорее всего наберет еще больше, чем было до диеты.

«Не стоит надеяться быстро сбросить вес, который набирался на протяжении нескольких месяцев или лет. Это длительный процесс, нужно набраться терпение и разнообразить свой рацион», — заключил эксперт.

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