Подмосковные врачи помогли родиться двойне с переплетёнными пуповинами

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Сложную беременность двойней благополучно разрешили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Пациентка поступила в акушерское отделение патологии беременности МОЦОМД с диагнозом «монохориальная моноамниотическая двойня»: у младенцев была общая плацента и общий амниотический пузырь. Из-за такой патологии пуповины могут переплетаться, обвивать детей и завязываться в узлы», — говорится в сообщении.При таком диагнозе необходимо делать кесарево сечение не позднее 34 недель беременности, объяснила заведующая отделением патологии беременности Оксана Болотова.
«У нас есть возможность благополучно родоразрешать таких пациенток, а также выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорождённым», — добавила она.Благодаря операции на свет появились две девочки весом 1910 и 1950 граммов. Их сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Сейчас девочки и их мама находятся на втором этапе выхаживания. После выписки их будут наблюдать специалисты по месту жительства.
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