Помощь медиков нового центра им. Рошаля уже получили более 5 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 5 тыс. маленьких пациентов уже получили помощь врачей нового детского клинического Центра им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске.
Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Приём в центре начали вести в конце августа. Получить консультацию узкопрофильных врачей могут не только жители Подмосковья, но и всей России.
Каждый год стационарную помощь в ДКЦ будут получать порядка 15 тыс. юных пациентов, а амбулаторно – свыше 150 тыс.
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Приём в центре начали вести в конце августа. Получить консультацию узкопрофильных врачей могут не только жители Подмосковья, но и всей России.
«С момента открытия клинико-диагностического центра консультации наших специалистов получили уже более 5 тыс. детей. При этом за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов России. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание помощи детям в тяжёлом состоянии», – сказал Сапанюк, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В центре работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.
Каждый год стационарную помощь в ДКЦ будут получать порядка 15 тыс. юных пациентов, а амбулаторно – свыше 150 тыс.
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Лора Луганская