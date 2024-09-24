Более 120 медиков устроились работать в сёлах Подмосковья с начала года

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Работать в Московской области с начала года по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» пришли более 120 медиков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы реализуем в регионе масштабный комплекс мер поддержки медработников. В фокусе внимания - привлечение новых кадров и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи на отдалённых территориях. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с начала года в наши больницы трудоустроились 122 медработника», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, слова которой привели в пресс-службе.В Подмосковье работают программы поддержки медиков, приезжающих работать в сельскую местность – «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи могут получить до 1,5 млн рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от удалённости территории.
Участниками программы могут стать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи, врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно в кадровой службе своей медицинской организации.
Подробно узнать о мерах соцподдержки медицинских специалистов в Подмосковье можно по ссылке.
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Лора Луганская