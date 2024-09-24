В Московской области состоялся турнир по мини-футболу среди медицинских организаций

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В рамках развития корпоративной культуры в сфере здравоохранения региона Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ организовала турнир по мини-футболу «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ – 2024». Мероприятие состоялось в минувшую субботу в Раменском районе и привлекло 11 команд и более 200 гостей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники турнира представляли сборные Московской областной станции скорой медицинской помощи, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Домодедовской городской стоматологической поликлиники, а также Жуковской, Дмитровской, Лотошинской, Люберецкой, Мытищинской, Орехово-Зуевской, Раменской и Щёлковской больниц.
Турнир проводился в трёх группах по 3–4 команды в каждой. Матчи длились 30 минут. В результате победила команда Жуковской областной клинической больницы, второе место заняли спортсмены из Мытищинской областной клинической больницы. Бронзовым призёром стала команда Московской областной станции скорой медицинской помощи.
Алексей Волчков из Жуковской ОКБ получил звание «Лучший нападающий», Раджаб Магомедов из Мытищинской ОКБ стало «Лучшим защитником», а Хасан Насипов из Скорой помощи был признан «Лучшим вратарём».
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«Мы стремились организовать крупное спортивное мероприятие, которое бы объединило всех медработников нашего региона. И мы это сделали! Благодарим участников за отклик, за желание побеждать, отстаивать честь своего медучреждения и Профсоюза. Поддержать спортсменов приехали исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, представители областного Минздрава, администрации Раменского городского округа, руководители ряда подмосковных больниц, болельщики. Уверена, турнир станет хорошей традицией и будет собирать все больше участников!», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
Турнир проводился в трёх группах по 3–4 команды в каждой. Матчи длились 30 минут. В результате победила команда Жуковской областной клинической больницы, второе место заняли спортсмены из Мытищинской областной клинической больницы. Бронзовым призёром стала команда Московской областной станции скорой медицинской помощи.
Алексей Волчков из Жуковской ОКБ получил звание «Лучший нападающий», Раджаб Магомедов из Мытищинской ОКБ стало «Лучшим защитником», а Хасан Насипов из Скорой помощи был признан «Лучшим вратарём».
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Дайана Хусинова