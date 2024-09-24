В центре Рошаля провели первую в Подмосковье операцию по феминизирующей пластике

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля провели трёхлетней девочке из другого региона России детскую феминизирующую пластику на фоне врождённой дисфункции коры надпочечников. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Речь идёт об аномалии строения наружных половых органов, обычно возникающих из-за нарушения работы надпочечников. К моменту рождения девочки её гениталии были похожи на мужские.
Подобная операция была проведена в Подмосковье впервые. Она длилась около двух часов и прошла успешно. Сейчас маленькая пациентка уже готовится к выписке. При этом в будущем она сможет иметь детей.
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«Это крайне редкая патология. Она находится на стыке эндокринологии и хирургии. Мы хирургически сформировали женские половые органы с сохранением сосудов и нервных окончаний. Благодаря этому чувствительность столь деликатной зоны не отличается от обычной. Это крайне важно, в том числе для репродуктивного здоровья. Сейчас гениталии пациентки внешне практически не отличаются от естественных», – рассказал врач уролог-андролог Данил Жарков.
Подобная операция была проведена в Подмосковье впервые. Она длилась около двух часов и прошла успешно. Сейчас маленькая пациентка уже готовится к выписке. При этом в будущем она сможет иметь детей.
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Лора Луганская