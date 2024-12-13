В селе Коробчеево заработал обновлённый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В селе Коробчеево городского округа Коломна после ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациенты могут пройти в обновлённом ФАПе первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить телемедицинскую консультацию. Фельдшер ведёт там диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте в селе Коробчеево получают около 950 человек, в том числе 170 детей.
Записаться на приём в ФАП можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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«Развитие первичного звена и сельской медицины повышает качество и доступность получения медицинской помощи для жителей отдалённых территорий. Это уже третий ФАП, открывшийся после ремонта в Коломне. В сентябре после ремонта начали принимать пациентов фельдшерско-акушерские пункты в деревне Зарудня и в поселке Индустрия», – рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте в селе Коробчеево получают около 950 человек, в том числе 170 детей.
Записаться на приём в ФАП можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская