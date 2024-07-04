Более 2 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в центрах онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи с начала текущего года посетили более 2 тыс. жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Дни открытых дверей проводятся в центрах амбулаторной онкологической помощи для удобства жителей. С начала года обследования прошли уже более 2 тыс. человек. У 195 заподозрили злокачественные новообразования. Все эти пациенты были направлены на дополнительные обследования, и у 27 из них выявили онкологическое заболевание», – рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.Как отметили в министерстве, в ЦАОПах можно пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, сдать различные анализы и ПСА-тест.
Проверить своё здоровье может любой желающий старше 18 лет. Для участия в Дне открытых дверей нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Найти расписание можно на онкопортале Минздрава Московской области.
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Лора Луганская