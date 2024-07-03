Подмосковные врачи с начала года спасли 215 младенцев с различными патологиями

Фото: пресс-служба Минздрава МО
За первое полугодие 2024 года в Московском областном центре охраны материнства и детства выходили 215 детей с различными патологиями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в министерстве, первый час жизни таких детей – самый важный. Сразу после рождения малыша встречает бригада врачей неонатологов-реаниматологов. Они отслеживают жизненные показатели ребёнка и в случае необходимости оказывают неотложную помощь.
Потом в специальном транспортном инкубаторе малыша перемещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там продолжается первый этап выхаживания. Ребёнок набирается жизненных сил, через катетеры обеспечивается необходимыми витаминами и микроэлементами.
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Потом в специальном транспортном инкубаторе малыша перемещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там продолжается первый этап выхаживания. Ребёнок набирается жизненных сил, через катетеры обеспечивается необходимыми витаминами и микроэлементами.
«Минимальный вес ребёнка, с которым мы работали за последние месяцы, составлял 900 граммов. Специалистам удалось стабилизировать младенца. Когда мы убедились, что основные риски позади, для дальнейшего выхаживания ребёнок с мамой был переведён в нашу детскую больницу. Сегодня можно смело сказать, что нам удалось спасти ребенка», – рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, врач-анестезиолог-реаниматолог и неонатолог Наталья Геркушенко.Она добавила, что несмотря на постоянное поступление новых пациентов, сотрудники центра помнят каждого спасённого.
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Лора Луганская