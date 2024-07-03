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Подмосковные врачи с начала года спасли 215 младенцев с различными патологиями

03 июля 2024, 18:21
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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За первое полугодие 2024 года в Московском областном центре охраны материнства и детства выходили 215 детей с различными патологиями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в министерстве, первый час жизни таких детей – самый важный. Сразу после рождения малыша встречает бригада врачей неонатологов­-реаниматологов. Они отслеживают жизненные показатели ребёнка и в случае необходимости оказывают неотложную помощь.

Потом в специальном транспортном инкубаторе малыша перемещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там продолжается первый этап выхаживания. Ребёнок набирается жизненных сил, через катетеры обеспечивается необходимыми витаминами и микроэлементами.


«Минимальный вес ребёнка, с которым мы работали за последние месяцы, составлял 900 граммов. Специалистам удалось стабилизировать младенца. Когда мы убедились, что основные риски позади, для дальнейшего выхаживания ребёнок с мамой был переведён в нашу детскую больницу. Сегодня можно смело сказать, что нам удалось спасти ребенка», – рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, врач-анестезиолог-реаниматолог и неонатолог Наталья Геркушенко.
Она добавила, что несмотря на постоянное поступление новых пациентов, сотрудники центра помнят каждого спасённого.

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#минздрав рф
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#врачи
#подмосковье
#московская область
Врач Толмасова заявила о неожиданной пользе черешни
03 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила о том, что черешня содержит мелатонин и помогает качественному сну.
Кроме этого, ягода способна улучшать состояние сердечно-сосудистой системы благодаря антиоксидантам, содержащимся в ней.

«Калий, который также содержится в черешне, являясь антагонистом натрия, способствуют снижению артериального давления и уровня общего холестерина, чем улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риски возникновения таких тяжелых осложнений как инфаркт и инсульт», — добавила в беседе с Газета.ру Толмасова.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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#ягоды
#витамины
#питание
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Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей
Пятый канал: какие правила безопасности на диком пляже могут спасти жизнь
03 июля 2024, 18:19

Фото: IStock/Liudmila Chernetska

Несоблюдение правил безопасности на воде может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям. О самых распространенных ошибках, совершаемых во время пляжного отдыха предупредил «Пятый канал».
В его сообщении отмечается, что особую угрозу дикие пляжи представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания. Опасностью является и отсутствие ухода за берегом. В запущенные дикие водоемы запрещено нырять из-за риска получить травму возможными острыми металлическими или стеклянными предметами.

Не рекомендуется использовать самодельные плавательные средства, особенно при отсутствии навыков плавания. Ни в коем случае нельзя приближаться к иным речным или морским судам, мотоциклам. Лучше не посещать неизвестные пляжи в состоянии алкогольного опьянения.

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#заболевания
#травмы
#безопасность
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Россиянам напомнили о правилах оказания первой помощи при тепловом ударе
Врач Харлов рекомендовал перевернуть человека на бок
03 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/Halfpoint

Терапевт Никита Харлов заявил, что при обнаружении человека, которому поплохело из-за жары, рекомендуется, прежде всего, перевернуть пострадавшего на бок.
Кроме того, специалист напомнил, что признаками теплового удара являются ощущение дурноты, потери сил, небольшая дезориентация в пространстве, потеря равновесия и головокружение.

«Первая помощь, если вы такого человека увидели, и вы еще не знаете, что с ним происходит, то надо человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине, нужно, чтобы его рот и нос были повернуты в сторону земли или хотя бы параллельно ей», — добавил в беседе с Pravda.Ru Харлов.

А для того, чтобы в знойную жару охладить свой организм, рекомендуется пить больше воды, есть фрукты и овощи, молочные продукты, пить тёплый зелёный чай. Как пишет Общественная Служба Новостей, эксперты считают, что в жаркую погоду лучше также употреблять орехи и семена, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты, а также специи.

Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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#эксперты
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Врач Алешина напомнила о смертельной опасности COVID-19
03 июля 2024, 17:23

Фото: iStock/geargodz

Заведующая отделом клеточной и иммунной терапии «НМИЦ гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина заявила, что коронавирусная инфекция всё ещё смертельно опасна для людей.
В частности, заболевание крайне опасно для пациентов с онкозаболеваниями или заболеваниями системы крови, реципиентах трансплантированных органов, а также тех, кто находится на программном гемодиализе, добавила врач.

«Заболеваемость коронавирусом в России имеет свою сезонность, мы видим, что появляются новые штаммы. По данным статистики, за прошедшую неделю в России выявили порядка 8 тыс. заболевших, зафиксирован 31 случай погибших. Да, это меньшие цифры, чем были в разгар пандемии. Однако это все еще смертельные случаи», — отметила в беседе с «Известиями» Алешина.

Кроме того, смертельную опасность могут представлять и отравления. Так, например, житель Кузбасса пожаловался на сеть магазинов, где он купил испорченное хлебобулочное изделие. Он предупредил сограждан о внимательности и бдительности.

«А если бы вовремя не обратили на это внимание и человек загремел бы в больницу с отравлением? Будьте, пожалуйста, внимательнее, когда захотите что-то приобрести в данном магазине. И смотрите срок годности прежде, чем будете что-то покупать!» — приводит «Сiбдепо» слова покупателя.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

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#человек
#опасность
#заболевания
#коронавирус
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В подмосковной деревне Андреево проведут выездную диспансеризацию
03 июля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мобильный ФАП привезёт врачей в деревню Андреево Павлово-Посадского городского округа в четверг, 4 июля, приём населения будут вести специалисты районной больницы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Диспансеризацию на свежем воздухе можно будет пройти с 9 утра до 13:00. В рамках приёма пациентам сделают электрокардиограмму и флюорографию, измерят артериальное давление и возьмут анализ крови на глюкозу и холестерин. В медосмотр входит также консультация терапевта», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, предварительная запись не потребуется. Достаточно прийти натощак и взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Приём будет организован у психиатрической больницы №8.

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#павловский посад
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#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
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Врач Кондрахин раскрыл опасность кондиционеров
03 июля 2024, 15:43

Фото: iStock/Lazy_Bear

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
«В такую жару можно заболеть простудой и даже пневмонией. А получается это просто: когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает, и для организма это становится большой задачей. Воздух должен постоянно согреваться. В итоге, переохлаждаясь, человек незаметно для себя начинает замерзать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодняшняя температура в Москве во второй половине дня может стать рекордной.

«3 июля 1917 года была зафиксирована температура 32,2°С. Поэтому сегодня, 3 июля 2024 года, тоже есть шанс, что рекорд будет побит. Сегодня у нас в Москве воздух прогреется до 33-35°С, а по области — до 31-36°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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#температура
#врач
#воздух
#кондиционеры
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Врач Мухина объяснила опасность сочетания мяса с картошкой
03 июля 2024, 15:01

Фото: iStock/ALLEKO

Врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила о вреде сочетания мяса с картошкой, поскольку такое блюдо является комбинацией тяжелой белковой пищи и крахмалистой углеводной «бомбы».
«Если без мяса никак не обойтись, пусть лучше оно будет вареным. А вот от картофеля лучше отказаться вообще: адекватной и хорошо насыщающей заменой ему и в гарнире, и как самостоятельное блюдо станут тушеные овощи или злак киноа», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Мухина.

А врач-терапевт Анастасия Агаева напомнила о важности потребления воды в знойную жару.

«В жару у организма возрастает потребность в жидкости, так как человек теряет её вместе с потом. Дефицит жидкости в организме может привести к обезвоживанию, при котором страдают многие системы организма, поэтому очень важно поддерживать водный баланс в норме. Лучший способ предотвратить такое последствие — пить обычную чистую воду», — заявила в беседе с RT Агаева.

Ранее диетолог Полина Журавлева говорила, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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#врач
#диетолог
#терапевт
#питание
#жара
#продукты
#вода
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В солнечногорском посёлке Жуково построили ФАП
03 июля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, рассчитанного на 36 посещений в смену, завершили в посёлке Жуково городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, рабочие расставляют технологическое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.
В одноэтажном здании общей площадью 200 квадратных метров находится кабинет врача, прививочный кабинет, смотровая, процедурная, а также стерилизационная комната. Кроме того, в медучреждении есть аптечный пункт и палата для пациентов. Отдельное помещение предусмотрено для персонала ФАПа.

Новое медицинское учреждение будет обслуживать около 1,5 тыс. жителей.

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#солнечногорск
#фап
#строительство
#медицина
#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
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Около 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
03 июля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 2 млн жителей Московской области с начала года бесплатно проверили своё здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 2 млн человек. Для удобства жителей мы вновь запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Теперь жители могут пройти осмотр на свежем воздухе в выходной день», – рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Результаты диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач прокомментирует диагнозы и при необходимости направит на углублённое обследование. Кроме того, пациенту направят заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Помимо этого, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
#здоровье
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