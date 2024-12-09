Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года прошли свыше 64 тыс. новорождённых. Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скрининг проводится в первые дни жизни ребёнка и позволяет диагностировать 36 генетических заболеваний. Выявление детей из группы риска на ранней стадии даёт возможность начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильными специалистов. С начала года обследование прошли более 64 тыс. детей, 127 из них вовремя выявили заболевания», – отметил министр.Как пояснили в подмосковном Минздраве, исследование проводится путём забора крови из пятки. При выявлении отклонений от нормы с родителями связывается медик и разъясняет им дальнейшие действия.
Читайте также:
В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
В подмосковном Детском центре вылечили юную гимнастку с травмой бедра
В Подмосковье выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии
Лора Луганская