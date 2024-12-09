В подмосковном Детском центре спасли новорождённого с критическим пороком сердца

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь младенца с врождённым критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Новорождённый по имени Рома попал в ДКЦ на 10-й час жизни с диагнозом «транспозиция магистральных артерий». При этом пороке аорта отходит от правого желудочка сердца и несёт организму венозную кровь, что приводит к кислородному голоданию. При этом лёгочная артерия выходит из левого желудочка и направляет артериальную кровь в лёгкие. Кровь смешивается из-за наличия небольшого дефекта в межпредсердной перегородке», – поясняется в сообщении.Такой порок требует экстренного хирургического вмешательства. Мальчику провели две операции. В первые сутки жизни ему расширили отверстие
в межпредсердной перегородке, что улучшило смешивание крови и снизило степень кислородного голодания.
На 13-й день после появления на свет маленькому пациенту провели операцию в условиях искусственного кровообращения. Хирурги переместили аорту из правого желудочка в левый, а лёгочную – из левого желудочка в правый. Это позволило восстановить нормальную анатомию сердца.
Малыш был выписан на 27-й день жизни. Сейчас он чувствует себя хорошо и получает кислород в полном объёме.
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Лора Луганская