Сотрудники Московского областного онкологического центра вакцинируются от гриппа

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Более 600 сотрудников Московского областного онкологического центра прошли вакцинацию против гриппа, не покидая рабочие места, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Вакцинация — это единственная специфическая профилактика гриппа. Многолетний опыт вакцинации полностью доказал её общую эффективность. Каждый год вакцины разрабатываются по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», — рассказала врач — эпидемиолог Московского областного онкологического диспансера Елена Анохина.
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