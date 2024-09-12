Около 500 тыс. жителей Подмосковья с конца августа прошли вакцинацию от гриппа

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В Московской области с начала кампании по вакцинации сделали прививку от гриппа около 500 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Прививка – самый эффективный способ профилактики этого заболевания. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже почти 500 тыс. жителей региона», – рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.Вакцинация от гриппа началась в этом году в Подмосковье 26 августа. Чтобы сделать прививку, жителям нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Направление выдаст терапевт или педиатр после осмотра.
2 сентября в Московской области открылись мобильные пункты вакцинации.
По данным министерства, до конца года в регионе планируется привить около 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей.
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Лора Луганская