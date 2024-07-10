Более 830 тыс. детей прошли в Подмосковье медосмотры с начала года

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Медосмотры в поликлиниках и образовательных учреждениях с начала года прошли уже более 830 тысяч подмосковных детей.
Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, в Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определённые возрастные периоды. Это позволяет уточнить группу здоровья, выявить различные патологии, заболевания и риски их развития.
При этом в министерстве добавили, что за аналогичный период прошлого года профосмотры прошли на 106 тыс. детей меньше.
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«Проверить здоровье своих детей родители могут не только в поликлинике, но и, например, в детсаду или школах. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медицинские осмотры в поликлиниках и школах прошли уже более 830 тысяч детей. Получить результаты родители могут в личном кабинете регионального портала госуслуг. Они отобразятся там в течение 45 дней», – уточнила Болатаева.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, в Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определённые возрастные периоды. Это позволяет уточнить группу здоровья, выявить различные патологии, заболевания и риски их развития.
При этом в министерстве добавили, что за аналогичный период прошлого года профосмотры прошли на 106 тыс. детей меньше.
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Лора Луганская